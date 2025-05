El "cinismo insuperable de Putin": solo en abril Rusia mató a 209 personas

Rusia mató a 209 civiles solo en el mes de abril, según ha informado la ONU, lo que pone de manifiesto el cinismo de Putin. Uno de los últimos ataques rusos ha sido contra un autobús, en el que nueve pasajeros han perdido la vida y otros siete han resultado heridos. Su conductor, con heridas en la cara y conmocionado por lo ocurrido, no se explica por qué les bombardearon.

"No era un coche militar. Ellos vieron que era un bus de línea, un vehículo civil, así que no sé cómo lo justificarán. Estoy conmocionado", ha expresado el hombre. La puerta trasera del microbús, que ha quedado completamente destrozado, está serigrafiada con el nombre de las localidades que cubría su ruta.

Por su parte, Trump calla ante este crimen, y en sus redes sociales solo ha confirmado que el lunes hablará por teléfono con Zelenski y Putin, aunque no ha dicho ni una sola palabra sobre el bombardeo. Antes de conocerse el ataque, el líder estadounidense había justificado que Putin no se reuniera con Zelenski en Estambul: "Él quiere esta reunión, pero creo que no puede haber reunión sin mí, porque no habrá trato". "Yo tengo buena relación con Putin, y creo que podemos hacer un trato juntos", aseguró.

Además, el presidente de EEUU ha insistido en que Ucrania debe ceder: "Si sus tanques no se hubieran topado con el barro, estarán en Kyiv en cinco horas". Y como le dijo al propio Zelenski en la Casa Blanca, mantiene que el presidente ucraniano "no tiene cartas". Mientras, Ucrania sigue contando con el apoyo de Europa, y Alemania y Francia han condenado este sábado el "cinismo insuperable" de Putin.