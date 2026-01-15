La Casa Blanca reduce a una "broma" que Trump afirmase que "ni siquiera" deberían celebrar las elecciones de medio mandato

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU se enfrenta a unos comicios en los que se va a poner a examen su gestión. "Cuando se gana la presidencia no se ganan estas elecciones", ha expresado.

La Casa Blanca ha justificado las declaraciones de Donald Trump, en las que cuestiona la democracia estadounidense al sugerir que "ni siquiera" deberían celebrarse elecciones de medio mandato, como una broma. Trump, en una entrevista con Reuters, comentó que cuando se gana la presidencia no se suelen ganar esos comicios, y en declaraciones a 'Fox', afirmó que su administración ha hecho un trabajo sobresaliente en su primer año. Karoline Leavitt, secretaria de prensa, subrayó que el presidente estaba bromeando. Trump enfrenta un examen en 2026, con desafíos en política migratoria y exterior, y creciente oposición interna.

Donald Trump "estaba bromeando". Así se ha expresado la Casa Blanca. Así ha justificado la Administración del presidente de Estados Unidos unas palabras del republicano en las que pone en duda la democracia de su país. En las que, viendo las elecciones de medio mandato que le esperan en este 2026, ha afirmado que "ni siquiera" deberían celebrar unos comicios.

Así lo ha expuesto Trump en una entrevista con Reuters desde el Despacho Oval: "Es algo muy psicológico, pero cuando se gana la presidencia no se ganan las elecciones de medio mandato. Si lo piensas, ni siquiera deberíamos tener elecciones".

"Siempre parecen perder esas elecciones. Creo que lo hemos hecho muy bien. Quizá hayamos hecho el mejor trabajo de la historia en el primer año", insistió Trump en palabras para 'Fox' hace unos días.

Ante esa frase, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha reaccionado ante los medios en una justificación que simplifica todo a una "broma".

"Habrán visto un vídeo, pero el presidente estaba bromeando. Era una simple broma", ha expresado Leavitt sobre la afirmación de Trump.

Y es que el republicano tiene un más que duro examen en este 2026. Lo tiene porque se va a medir cómo ha sido el trabajo de su Administración en un segundo mandato en el que, a pesar de llevar poco más de un año, ha tenido tiempo para todo.

En EEUU, tiene el foco puesto en la migración y sus choques con los estados demócratas de los Estados son constantes. Desde Los Ángeles a Chicago, pasando finalmente por Minnesota tras el asesinato de Renee Nicole Good a manos del ICE. A manos de sus agentes de control de aduanas. En política exterior, aparte de presumir de haber acabado con ocho guerras, ha intervenido militarmente Venezuela y capturado a Maduro en una jornada en la que repitió la palabra 'petróleo' decenas de veces.

Además, la OTAN está más en riesgo que nunca después de su "haremos algo con Groenlandia", territorio dependiente de Dinamarca que el norteamericano ansía.

Mientras, la oposición a Trump dentro de su territorio cada vez es más notoria. Destaca especialmente Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y la gran esperanza de la izquierda norteamericana.

