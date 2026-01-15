El gobernador de Minnesota pide grabar "las atrocidades" del ICE mientras Trump amenaza con aplicar la Ley de Insurrección

¿Qué está pasando? Tras una noche de caos en Minneapolis en protestas por el asesinato de Renne Nicole Good, el presidente de EEUU ha avisado de que aplicará dicha norma "si los políticos corruptos no obedecen la ley".

Donald Trump tiene problemas en su propia casa. En EEUU. En un país que sigue respondiendo tras el asesinato de Renee Nicole Good a manos del ICE en Minnesota. En una ciudad de Minneapolis que continúa con las protestas después de que uno de los agentes del presidente republicano matase a tiros a una ciudadana. Después de que la Casa Blanca haya justificado esta acción tildando a la mujer de "terrorista".

A una madre de tres hijos que ha vuelto a poner en evidencia las diferencias existentes entre los Estados demócratas y la administración Trump. Porque Tim Walz, gobernador de Minnesota, ha lanzado un mensaje a su población. Uno muy claro.

"Si veis a agentes del ICE en vuestro vecindario sacad el móvil y grabad", ha expresado, animando a la ciudadanía a crear "una base de datos de las atrocidades cometidas contra los habitantes de Minnesota".

El objetivo, como dice, "no es solo dejar constancia" sino la "recopilación de pruebas" ante "futuros procesos judiciales".

Y es que los ciudadanos de Minneapolis han vuelto a salir a las calles. Lo han hecho en una noche de caos total en la que los agentes usaron incluso gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para atacar a la multitud que allí protestaba.

Un auténtico campo de batalla. Uno con momentos de gran tensión y con coches totalmente destrozados, en el que un agente del ICE llegó a disparar a un venezolano en la pierna cerca del lugar donde asesinaron a Renee.

Las autoridades afirman que el oficial realizó disparo defensivos ante un ataque en una respuesta a un hecho que ha dejado tanto al agente como a la persona que recibió los tiros en el hospital.

Ante esta situación, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido a los manifestantes que no caigan en la trampa de Trump: "No podemos contrarrestar su caos con nuestro propio caos".

Trump amenaza con la Ley de Insurrección

Mientras, Trump ya ha avisado. Ya ha amenazado a Minnesota. Lo ha hecho a través de las redes sociales, en las que ha confirmado que va a instaurar "la Ley de Insurrección" en caso de que "los políticos corruptos no obedezcan la ley evitando que los agitadores ataquen a los patriotas de ICE".

Ha enviado ya 3.000 agentes federales, con armas, ropas de camuflaje estilo militar y con máscaras que ocultan sus rostros.

La Ley de Insurrección que cita Trump data de 1807 y permite al presidente desplegar al Ejército o federalizar la Guardia Nacional de un Estado para sofocar una rebelión.

Según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, esta Ley de Insurrección se ha usado 30 veces en la historia de EEUU.

