El director de 'Solo en casa 2' quiere borrar el cameo de Donald Trump en su película

El cineasta Chris Columbus, director de "Solo en casa 2: Perdido en Nueva York" (Home Alone 2: Lost in New York), ha revelado que se arrepiente del breve cameo del hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su película de hace más de 30 años. "No puedo con ello", ha asegurado en declaraciones al periódico 'San Francisco Chronicle' y recogidas por 'EFE', en las que ha dicho que desearía recortar esa parte del filme.

No obstante, ha asegurado que, si eliminara esa escena, sería deportado de Estados Unidos: "Si lo corto, probablemente me expulsen del país. Se me considerará prácticamente incapaz de vivir en Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así".

En la película, el protagonista, Macaulay Culkin, se cruza durante siete segundos con Trump, que entonces era un famoso magnate inmobiliario sin aparentes ambiciones políticas, en el Hotel Plaza de Nueva York, que en aquella época era propiedad del magnate.

El propio Columbus aseguró en 2020 que la aparición de Donald Trump en la película se debe a que el magnate puso como condición tener tiempo en pantalla para que la producción pudiese ser rodada en su hotel.