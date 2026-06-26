Carlos III ha pagado casi 35 millones de euros en impuestos desde que accedió al trono en 2022

Los detalles Con la publicación de este informe, se convierte así en el primer monarca británico de la historia que hace públicas sus declaraciones de impuestos con el fin de contribuir a la transparencia en torno a las finanzas de la familia real.

Desde su coronación en septiembre de 2022, el rey Carlos III ha pagado más de 30 millones de libras en impuestos, convirtiéndose en el primer monarca británico en hacer públicas sus declaraciones fiscales. Durante el ejercicio fiscal 2024-2025, pagó voluntariamente 12,9 millones de libras, y 11,7 millones en el periodo 2023-2024. Sus ingresos provienen de inversiones, beneficios comerciales y propiedades privadas. Además, el rey y la reina Camila dejarán de residir en el Palacio de Buckingham para aumentar el acceso público, estableciéndose en Clarence House. El palacio seguirá como sede administrativa tras su renovación.

El rey Carlos III ha pagado más de 30 millones de libras (34,8 millones de euros) en impuestos desde que fue coronado rey tras la muerte de su madre, la longeva monarca Isabel II, en septiembre de 2022, según el informe anual de las finanzas de la monarquía británica publicado este jueves.

Con este informe, se convierte así en el primer monarca británico de la historia que hace públicas sus declaraciones de impuestos y se encontró que estaba entre los 100 mayores contribuyentes del país en el ejercicio fiscal 2024-2025 (que en el Reino Unido se cuenta de abril a abril), con el fin de contribuir a la transparencia en torno a las finanzas de la familia real.

El guardián de las finanzas privadas de Carlos III, James Chalmers, precisó que el monarca pagó de manera voluntaria 12,9 millones de libras (casi 14,9 millones de euros) en impuestos durante el ejercicio fiscal 2024-2025 y otros 11,7 millones de libras (13,5 millones de euros) en el periodo de 2023-2024.

El monto total ascendería a alrededor de 35 millones de euros al incluir parcialmente los meses restantes, desde su ascenso al trono en septiembre de 2022, hasta el final del año fiscal en abril del año siguiente.

¿De dónde provienen los ingresos del rey?

La cifra divulgada este jueves por el Palacio de Buckingham, en cambio, no incluye los impuestos pagados en el ejercicio 2025-2026, ya que, según Chalmers, todavía no están disponibles, puesto que están sujetos a auditoría y revisión de acuerdo con los plazos habituales de presentación de informes.

Carlos III paga voluntariamente el impuesto sobre la renta por todos sus ingresos privados; el impuesto sobre las ganancias de capital por su patrimonio y el de sucesiones; según los acuerdos pactados con Isabel II, en vigor desde 1993.

Además, de manera privada, el rey británico también obtiene ingresos procedentes de inversiones y beneficios comerciales, así como por los fondos de sus propiedades privadas y de ahorros personales.

Por su parte, su hijo Guillermo, heredero a la corona británica, habría pagado 20 millones de libras (23,2 millones de euros) en impuestos desde que se convirtió en príncipe de Gales, de acuerdo con el informe publicado.

El rey dejará de residir en el Palacio de Buckingham

Según el mismo informe, el rey británico y su esposa, la reina Camila, dejarán de utilizar el emblemático Palacio de Buckingham, en Londres, como su residencia oficial una vez finalicen las obras de renovación el próximo año.

El palacio, que ha servido como residencia oficial del soberano del Reino Unido desde 1837, seguirá siendo la sede administrativa de la monarquía británica, pero Carlos III se establecerá formalmente en la cercana Clarence House.

"Tras una cuidadosa consideración y para aumentar considerablemente las oportunidades de acceso público, el rey (Carlos III) y la reina (Camila) han decidido no adoptar el Palacio de Buckingham como residencia personal", dijo un portavoz de la casa real británica.

La decisión se habría tomado con el objetivo de aumentar el acceso al público a esta residencia real, puesto que, si el rey está presente en el palacio, las medidas de seguridad limitan el número de personas y las zonas a las que los visitantes pueden entrar.

Sin embargo, el portavoz precisó que Carlos III y Camila seguirán teniendo acceso a habitaciones privadas dentro del palacio "donde podrán retirarse durante la jornada laboral" y que podrían utilizarse como "posible residencia en el futuro".

El palacio y la antigua residencia de Isabel II

El palacio londinense ha estado sometido a un proyecto de renovación de 10 años que incluye la sustitución de calderas, cables eléctricos y tuberías, con un coste de 369 millones de libras (486 millones de dólares), para reducir el riesgo de incendios e inundaciones, y cuya finalización está prevista para el próximo mes de marzo.

La reina Victoria fue la primera monarca en utilizar el Palacio de Buckingham como sede oficial de la corte en 1837 y, tras casarse con el príncipe Alberto, transformó el palacio para dar cabida a su creciente familia, recibir a los invitados y llevar a cabo asuntos oficiales.

En este momento, Carlos III reside en Clarence House, la antigua residencia de la Reina Madre, desde 2003 y seguirá organizando diversos eventos en el palacio, desde fiestas en el jardín hasta recepciones, y mantendrá audiencias con los nuevos embajadores.

Cuando el rey está en Londres, su estandarte real ondea tanto en el Palacio de Buckingham como en Clarence House, independientemente de en cuál de las propiedades resida.

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