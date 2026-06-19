Caos en Times Square por dos tiroteos tras la fiesta de los NY Knicks: detenido un joven de 17 años

Caos en Times Square por un tiroteo tras la fiesta de los NY Knicks: detenido un joven de 17 años

El incidente tuvo lugar durante la celebración de la victoria de los NY Knicks, cuando dos jóvenes encapuchados abrieron fuego en medio de la mítica plaza neoyorquina Times Square. Un joven de 17 años ha sido detenido.

El caos se adueñó de Times Square un día que se suponía que iba a ser de celebración. Este jueves, se celebraba el desfile de campeones de los NY Knicks, ganadores de la NBA después de más de medio siglo. En una de las intersecciones de la plaza, en medio de la gente, dos hombres encapuchados abren fuego y disparan varias veces, a lo que la gente reacciona huyendo hacia las calles aledañas. El tiroteo tuvo lugar a pocos metros de donde se encontraba un coche de Policía estacionado, un día en el que la presencia policial era extrema, con más de 10.000 agentes por las calles de Nueva York.

No era el primer incidente de la jornada: sobre las 15:40h, entre las calles Broadway y las 44 y 45 Oeste, un hombre fue apuñalado en el cuello durante una disputa de un gran número de personas. Poco después, un joven abrió fuego contra el mismo grupo de personas. Las autoridades han confirmado la detención de un joven de 17 años, si bien todavía no ha trascendido más información al respecto.

Posteriormente, se produjo un segundo tiroteo en la intersección de la 45 Oeste con la 8.ª Avenida, según la información de los medios locales. En ninguno de los dos tiroteos se han registrado heridos, mientras que el herido por arma blanca se espera que se recupere sin problemas. Ha sido trasladado a un hospital local.