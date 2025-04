Bukele afirma que no devolverá a EEUU al migrante deportado por error y se abre a acoger a más deportados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este lunes durante una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que descarta devolver a Estados Unidos al migrante salvadoreño que fue enviado a la megacárcel del país centroamericano porque, dijo, es un "terrorista".

El Tribunal Supremo estadounidense ordenó el pasado jueves el regreso a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado al Centro de Confinamiento para el Terroristo (CECOT) de El Salvador a pesar de que contaba con una orden judicial contra su deportación.

"Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?", respondió el mandatario salvadoreño al ser cuestionado por la prensa en el Despacho Oval. "No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país", agregó Bukele, quien dijo que su país acaba de convertirse en el más seguro del continente y que si liberara a "criminales" volvería a convertirse en "la capital mundial de los asesinatos".

Previamente, en la misma reunión y preguntada por el propio Trump, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, apuntó que el retorno de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense si no del salvadoreño, puesto que esa persona se encuentra ahora bajo su custodia. "Eso es cosa de El Salvador si lo quieren devolver, eso no nos toca a nosotros", afirmó Bondi.

La fiscal afirmó que si el Gobierno salvadoreño decidiera devolver a Ábrego García, Estados Unidos pondría las "facilidades" para su regreso, en cumplimiento de la orden del Supremo. No obstante apuntó que Ábrego García, quien no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, es un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-19) y que vivía "ilegalmente" en Estados Unidos desde 2019.

Tras sellar un contrato que implica una prestación de 6 millones de dólares por parte de Washington y del que se desconocen muchos detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Cecot, para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 expulsados de Estados Unidos.

El 15 de marzo, la Administración de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar al CECOT a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Kilmar Ábrego García.

Bukele asegura que EEUU "tiene un problema con el terrorismo"

Nayib Bukele le dijo este lunes en la Casa Blanca a Donald Trump que Estados Unidos tiene un problema "con el crimen y el terrorismo" y que su país está deseando ayudar. "Estamos deseando ayudar. Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos", le señaló el mandatario del país centroamericano, que consideró un honor estar en el Despacho Oval junto al "presidente y líder del mundo libre".

Bukele presumió de que San Salvador haya dejado de ser la "capital mundial del asesinato" y de que su país se haya convertido -en su opinión- en el país más seguro de Latinoamérica: "Algunas veces se dice que encarcelamos a miles. A mí me gusta decir que de hecho liberamos a millones", dijo.

En un informe publicado la semana pasada, la ONG Human Rights Watch acusó los Gobiernos de El Salvador y EE.UU. de estar enviando a los migrantes a una "desaparación forzosa" y de mantenerlos incomunicados de sus familiares, sin defensa legal. El Gobierno de Trump ha enviado al CECOT a un total de 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, según un análisis publicado este jueves por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EEUU tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.