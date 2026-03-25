Bruselas propone 115 millones para un nuevo sistema de financiación para impulsar drones y tecnologías militares

¿Y ahora qué? El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países) deberán acordar una propuesta de reglamento para establecer 'AGILE' y que, según los planes de Bruselas, entre en funcionamiento a principios de 2027.

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo instrumento de financiación llamado 'AGILE', con 115 millones de euros para 2027, destinado a acelerar el desarrollo de tecnologías militares disruptivas como drones e inteligencia artificial. Este programa busca responder a la necesidad de ciclos de innovación más cortos, evidenciada por la guerra en Ucrania, y se centrará en apoyar a pymes y empresas emergentes de la UE, Noruega y Ucrania. 'AGILE' proporcionará financiación rápida y flexible, con un plazo de concesión de cuatro meses, y apoyará entre 20 y 30 proyectos. El programa cubrirá desarrollo y comercialización de tecnologías de defensa, y su implementación está prevista para principios de 2027.

La Comisión Europea (CE) ha propuesto este miércoles un nuevo instrumento de financiación, llamado 'AGILE', que contará con 115 millones de euros en 2027 para acelerar el desarrollo de tecnologías militares disruptivas como drones o inteligencia artificial e implementarlas rápidamente en el mercado.

Bruselas ha explicado en un comunicado que la guerra de Rusia contra Ucrania ha mostrado que "el éxito en el campo de batalla depende ahora de ciclos de innovación cortos", es decir, de la capacidad de desarrollar, probar y desplegar nuevas tecnologías y soluciones rentables en cuestión de semanas o meses, en vez de años. A través de este mecanismo, la CE quiere centrarse en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, incluidas las emergentes y en fase de expansión, tanto de los Estados miembros como de Noruega y Ucrania.

El programa proporcionará una financiación más rápida y flexible y permitirá que las innovaciones se implanten lo antes posible, según la Comisión, que ha añadido que tendrá un plazo de concesión de tan solo cuatro meses y que las tecnologías podrán llegar a las fuerzas de defensa en entre uno y tres años.

'AGILE', según recoge EFE, apoyará entre 20 y 30 proyectos, proporcionando hasta el 100% de la financiación para todos los costes subvencionables, e incluirá una cláusula retroactiva para que las empresas puedan reclamar los gastos incurridos hasta tres meses antes del cierre de la convocatoria de solicitudes, con el fin de facilitar una innovación rápida.

"Sin duda, somos testigos de cómo las guerras y los campos de batalla están cambiando de forma muy drástica, y los ejércitos necesitan nuevas tecnologías, entregas rápidas y precios muy competitivos. Por eso la transformación de la industria de la defensa es nuestra prioridad estratégica", ha subrayado en una rueda de prensa el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

La hoja de ruta para la transformación de la industria de la defensa de la Unión Europea (UE) presentada por la Comisión en noviembre pasado anticipaba ya la creación del programa 'AGILE', ha recordado. Además, Kubilius ha puesto de relieve que, actualmente, entre el 70 y 80% de la contratación pública en materia de defensa en los países de la UE, especialmente en aquellos con un elevado gasto militar, se dirige principalmente a los diez principales contratistas, que son grandes empresas consolidadas.

Asimismo, ha destacado que 'AGILE' concederá subvenciones de entre uno y cinco millones de euros a pymes europeas en un plazo de cuatro meses, "una rapidez increíble para la burocracia y la toma de decisiones de la UE", ha dicho. Por otro lado, ha agregado que esto implicará "aceptar asumir un mayor nivel de riesgo por nuestra parte con, por ejemplo, una evaluación preliminar o una autodeclaración de los solicitantes sobre la propiedad y el control" de la tecnología.

El programa abarcará dos tipos principales de actividades: el desarrollo, orientado a objetivos concretos, de productos y tecnologías de defensa disruptivos, y la comercialización, mediante el apoyo a la introducción de soluciones de defensa en los mercados. A continuación, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países) deberán acordar una propuesta de reglamento para establecer 'AGILE' y que, según los planes de Bruselas, entre en funcionamiento a principios de 2027.

En este sentido, durante la rueda de prensa precista el comisario Kubilius ha afirmado que corresponderá a los Estados miembros decidir si quieren continuar el programa en 2028.

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