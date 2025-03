Bruselas prepara una respuesta a los aranceles de Trump que tenga el "máximo impacto" en la economía de EEUU

La guerra comercial desatada por Donald Trump ha subido un nuevo escalón con el anuncio de nuevos aranceles a las importaciones de vehículos extranjeros y piezas clave, un anuncio que ya tiene a la Unión Europea, gravemente afectada, configurando una respuesta "de máximo impacto" en la economía norteamericana. Así lo ha expresado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en una rueda de prensa en Bruselas al ser preguntado por cómo afectarán estos nuevos aranceles con efecto a partir del 2 de abril.

Gill ha asegurado que la UE ya está "preparada" para responder a la guerra arancelaria de Trump: "No se trata de si estamos sorprendidos o no, sino de si estamos preparados o no, y la respuesta es que sí, estamos preparados", ha afirmado el portavoz del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, quien precisamente el miércoles regresó de un viaje de apenas 24 horas en Washington para intentar sin éxito rebajar la tensión y avanzar en una solución que evite la escalada en la guerra comercial abierta.

"Lo que vamos a hacer ahora es prepararnos para una respuesta proporcionada, firme, bien calibrada y oportuna ante cualquier medida futura anunciada por Estados Unidos", ha argumentado el portavoz, quien ha recordado que Bruselas ya optó por esperar a activar la represalia hasta mediados de abril para poder adaptar la lista de productos gravados a los intereses europeos, recoge Europa Press.

Bruselas está elaborando una lista de productos estadounidense con la que ejecutar esa respuesta, desde que la Administración Trump puso en marcha el gravamen al acero y aluminio. La lista, ha explicado Gill, será una "bien seleccionada" para "crear el máximo impacto de cara a Estados Unidos y minimizar el impacto aquí, en nuestra economía europea". "Es una elección que haremos de manera muy juiciosa y bien calibrada", ha concluido el portavoz.

Los últimos aranceles a los coches suponen un golpe brutal a la industria del automóvil en Alemania, donde se verán obligados a subir los precios. En España, en cambio, el mercado estadounidense es residual.

¿Qué respuesta prepara Europa a EEUU?

El plan inicial del Ejecutivo comunitario era activar un primer paquete de aranceles por valor de 8.000 millones de euros desde el 1 de abril, basado en un listado de productos diseñado en anteriores crisis que incluyen marcas emblemáticas como las motos Harley-Davidson y el Bourbon, y una segunda lista, con un impacto potencial de 18.000 millones, el 13 de abril.

Bruselas dice ahora que prefiere esperar a mitad de mes para poner en marcha los dos planes en bloque por razones "técnicas", ya que ello permite "calibrar" los aranceles y ajustar las listas a los intereses europeos, aunque admiten que además ofrece unas semanas de margen para la negociación. La lista, ha explicado Gill, será una "bien seleccionada" para "crear el máximo impacto de cara a Estados Unidos y minimizar el impacto aquí, en nuestra economía europea". "Es una elección que haremos de manera muy juiciosa y bien calibrada", ha concluido el portavoz.

También se han pronunciado al respecto este jueves la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera, que ha asegurado que estos aranceles son una "mala noticia" y que el Ejecutivo comunitario quiere analizar con "precisión" los aranceles para asegurarse de que responderá "en consecuencia": "Necesitamos ver cómo están formulando con precisión lo que quieren hacer y asegurarnos de que responderemos en consecuencia", dijo Ribera a su llegada al Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE, celebrado en Bruselas, apunta EFE.

En el mismo sentido que Ribera, se expresó anoche la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien lamentó "profundamente" la decisión de Trump y aseguró que la UE seguirá buscando "soluciones negociadas" al tiempo que protege sus intereses económicos. "Evaluaremos este anuncio, junto con otras medidas que Estados Unidos prevé implementar en los próximos días", dijo Von der Leyen, al reiterar que "los aranceles son impuestos: perjudiciales para las empresas y peores para los consumidores, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea".