Bruselas aprueba el plan español de 25 millones en ayudas a los pescadores por la guerra de Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo

Los detalles La ayuda tendrá la forma de subvenciones directas y las empresas podrán recibir 0,20 euros por cada litro de diésel comprado entre el 22 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2026, hasta un máximo de 200.000 euros por buque y 400.000 euros por armador.

La Comisión Europea ha aprobado un plan de ayudas de 25 millones de euros propuesto por el Gobierno español para apoyar a la flota pesquera ante el aumento de los costes de combustible debido a la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. El programa busca mitigar el impacto del alza de precios mediante subvenciones directas, permitiendo a las empresas recibir 0,20 euros por litro de diésel comprado entre marzo y junio de 2026, con un tope de 200.000 euros por buque y 400.000 euros por armador. Bruselas considera que el plan es necesario y proporcionado para apoyar temporalmente el sector pesquero.

La Comisión Europea ha dado este jueves su visto bueno al plan de ayudas de 25 millones de euros diseñado por el Gobierno para apoyar a la flota pesquera española frente al sobrecoste de los combustibles derivado de la guerra en Oriente Próximo y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz.

El programa tiene como objetivo mitigar el impacto del aumento de los precios del combustible, según recuerda el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que explica que la ayuda tendrá la forma de subvenciones directas y que las empresas podrán recibir 0,20 euros por cada litro de diésel comprado entre el 22 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2026, hasta un máximo de 200.000 euros por buque y 400.000 euros por armador.

La ayuda, que puede cubrir hasta el 70% de los costes adicionales de combustible derivados de la crisis en Oriente Próximo, ha recibido luz verde de Bruselas, que considera el plan "es necesario, adecuado y proporcionado" para facilitar el desarrollo de una actividad económica, sin afectar por ello negativamente a las condiciones comerciales.

El plan se apoya en un "presupuesto estimado claro y se proporcionará para apoyar temporalmente el desarrollo de empresas dedicadas a la producción primaria de productos pesqueros", ha precisado la Comisión.

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