Borrell responde a May tras el acuerdo sobre Gibraltar en el marco del Brexit: "Si no lo quiere aceptar, yo qué quiere que le diga"

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha respondido a Theresa May: lo que España quería es que Reino Unido negocie con Europa, Gibraltar se quede al margen y España pudiera decidir. Borrell asegura que lo han conseguido: "Si la señora May no lo quiere aceptar, yo qué quiere que le diga".

El titular de exteriores ha mandado un mensaje a todos los que en España cuestionan el acuerdo al que ha llegado el Gobierno sobre Gibraltar. "Decir que eso no tiene ningún valor es vivir fuera de las prácticas diplomáticas", ha destacado Borrell.

A su lado, el ministro de Exteriores alemán no entiene las críticas. "Me sorprende el debate que hay en España", ha precisado Heiko Maas. Según él, no hay dudas: "Naturalmente, es un acuerdo vinculante". Ciudadanos sigue cuestionando que sea vinculante.

"Se han tenido que conformar con un parche, con una declaración política", ha criticado el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas. Por su parte, el PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso: "Para que explique lo que llama 'acuerdo histórico'. Lo único histórico es el ridículo", ha remarcado el vicesecretario popular Javier Maroto.

Sin embargo, el PSOE insiste por su parte en que este acuerdo marca un antes y un después: "Se establecen garantías de tener negociación directa con Reino Unido", ha apuntado la portavoz del Comité electoral del PSOE, Esther Peña. Algo que, por otra parte, no entiende José María Aznar: "España, ni ante la UE ni ante reino Unido, no ha dado un paso más". El Gobierno les pide que dejen de generar desconfianza porque, según dice, es malo para España.