La primera de éstas hace referencia a "Imorrível", que traducido del portugués significa inmortal, y hace referencia al atentado que sufrió Bolsonaro en 2018, tal y como ha apostillado su hijo ''le apuñalaron y está vivo, no hay posibilidad de matarle''.

La segunda "í" corresponde a "Imbrochável", no tiene traducción pero según el hijo del exmandatario brasileño, se refiere a su desenvoltura en la cama ''Con las mujeres siempre que se va a la cama…'', remarcando el carácter sexista de la medalla.

Mientras que la última, no mejora a la anterior, significa "Incomible", que según la jerga bolsonarista se refiere a que no ha estado con otro hombre, o al menos, no de forma pasiva, aclaran, destacando su homofobia.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, le ha entregado este "galardón" en el balneario de Camboriú, en Brasil. Esta medalla ya la han recibido otros líderes ultra como Orban, Trump o Putin.

La reunión se ha producido en el marco de una conferencia política que emula a la de los conservadores estadounidenses, y en la que el presidente argentino no perdió la oportunidad de dar espectáculo, y en la que Bolsonaro ha afirmado que la derecha más radical de Sudamérica está más unida que nunca.