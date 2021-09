Por cuarto día consecutivo, diversos fallos técnicos han azotado el sistema digital de bitcoins del gobierno salvadoreño, Chivo. Estos contratiempos, que se han repetido desde que El Salvador impulsara lay ley de bitcoins el pasado martes, podrían disuadir a los residentes de registrarse en la aplicación promovida por el presidente Nayib Bukele.

Los problemas para acceder a la billetera residen en retirar dinero de los cajeros automáticos o la verificación de datos, así como el hecho de que el gobierno no depositara el bono de 30 dólares que Bukele prometió a todos los usuarios de Chivo, según han denunciado diversos usuarios de las redes sociales.

Las quejas de los usuarios también se acumulaban en la App Store de Apple y en Google Play de Alphabet. "Lo descargué e ingresé todos mis datos. Ahora cuando quiero volver a iniciar sesión, no me deja y no reconoce mi PIN o ID de rostro. No tengo otras opciones. A decir verdad, ¡una muy mala aplicación!", lamentaba otro usuario.

Chivo, que promete transacciones sin comisiones, ha tratado de solventar los numerosos problemas técnicos con múltiples desconexiones esta última semana.

La administración de Bukele tiene como objetivo que 2,5 millones de salvadoreños, alrededor del 39% de la población, descarguen Chivo para que, según ha argumentado, el bitcoin permita a los salvadoreños ahorrar 400 millones de dólares cada año.

Sin embargo, aún hay mucho desconcierto entre la sociedad con el Bitcoin. De hecho, entre otros temores, los salvadoreños han expresado su miedo a perder dinero, dada la alta volatilidad de la criptomoneda.