Zelenski se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso. Pero en ese encuentro hay partidos que no han querido participar porque consideran que el dinero destinado a Ucrania no ha pasado por votación y que fomenta el conflicto bélico. Pero: ¿Quién ha faltado y por qué no se han querido hacer la foto con Zelenski?

Cuatro partidos han sido los que se han ausentado este lunes durante la visita del presidente de Ucrania al hemiciclo del Congreso. BNG y ERC han alegado que sus diputados tenían compromisos que les impedía estar presentes en el acto.

Sin embargo, EH Bildu y Unidas Podemos han ido más allá. En el partido vasco han asegurado que no están de acuerdo con el motivo de la visita de Zelenski y que se han mandado más de 1.100 millones de euros en armas sin la aprobación de los diputados y sin pasar por votación.

Un motivo que comparte la formación morada y que acusan a Sánchez de aumentar con este compromiso la escalada bélica. Ione Bellara ha explicado que no quería participar en esta foto con el presidente de Ucrania.