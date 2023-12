Millones de personas en todo el mundo se preparan para celebrar la Nochebuena. Sin embargo, en la ciudad de Belén no hay luces, árboles ni peregrinos. Tan solo un pesebre donde la Virgen María sostiene a su hijo muerto, como puede observarse en el vídeo superior.

En las últimas horas un total de 166 palestinos han muerto. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el número de fallecidos en la Franja ha rebasado esta semana la trágica cifra de 20.000 personas. Las muertes de miles de inocentes en Gaza por los ataques israelíes han hecho que las autoridades religiosas renuncien a la celebración tradicional navideña.

El Ejército israelí ha anunciado su intención de centrar sus operaciones militares en el sur de Gaza. Durante últimas horas han bombardeado Rafah y Jan Yunis. Pero no han dejado de atacar el norte: 40 personas han muerto este domingo en Jabalia.

Por otra parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, sigue negándose a pedir un cese de las hostilidades. "Tuve una conversación privada. No pedí un alto el fuego", ha manifestado. Mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado: "Nuestras decisiones en la guerra se basan en nuestras consideraciones operativas, y no voy a extenderme al respecto. No están dictadas por presiones externas".

El petrolero atacado el sábado en la costa india del Mar Arábigo ya está siendo escoltado hasta el puerto de Bombay. El Pentágono sostiene que el responsable fue un dron iraní. Irán, por su parte, ha negado cualquier implicación detrás de los ataques a barcos por parte de los hutíes.