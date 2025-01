Al menos 18 muertos por la colisión de una avión de pasajeros contra un helicóptero militar en Washington

Un avión de pasajeros ha chocado este miércoles contra un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan (DCA) de Washington. Las autoridades han confirmado a medios locales que hay al menos 18 víctimas mortales. En el avión viajaban 60 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que en el helicóptero tres militares. Por el momento, las labores de rescate continúan en el río Potomac, donde han caído las aeronaves tras la colisión, aunque sin encontrar supervivientes.

El vuelo 5342 de American Eagle, una aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, se dirigía desde la ciudad de Wichita -en el estado de Kansas- a Washington D.C. Asimismo, la CNN ha informado de que el aparato militar se encontraba realizando un entrenamiento. Ambas han caído sobre el río donde el avión se ha partido en dos y el helicóptero está del revés, ha informado Fox.

La temperatura exterior esta noche en la zona era de unos cuatro grados, con lo que la posibilidad de sobrevivir en el agua rondaría los 20 minutos. Según pudo comprobar EFE, en las orillas del río Potomac se ha desplegado un fuerte dispositivo con ambulancias, camiones de bomberos, coches de policía y helicópteros con focos, así como botes de rescate. Según el el jefe de bomberos y emergencias , John A. Donnelly, Actualmente, hay aproximadamente 300 efectivos trabajando en la búsqueda.

Debido al accidente, el Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan ha cerrado al encontrarse cerca de la zona. "Se han suspendido todos los despegues y aterrizajes en DCA (siglas por las que se conoce el mencionado aeropuerto). El personal de emergencia está respondiendo a un incidente aéreo en el aeródromo. La terminal permanece abierta", asegura un comunicado del aeropuerto publicado en su perfil de la red social X.

Trump dice que pudo haberse evitado

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado que el choque no fuera evitado. "La noche estaba CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿Por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ESTÁ BIEN!!!", escribió en su red social, Truth Social.

Además, el líder republicano ha subrayado que el avión "se encontraba en una perfecta y rutinaria línea de aproximación al aeropuerto" Ronald Reagan de Washington y que "el helicóptero se dirigió directamente hacia el avión durante un largo periodo de tiempo". En un comunicado previo difundido por la Casa Blanca y en un tono más comedido, Trump afirmó que había sido informado detalladamente de lo sucedido. "Que Dios bendiga sus almas. Gracias por el increíble trabajo realizado por nuestros socorristas. Estoy monitoreando la situación", sostuvo.