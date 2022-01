El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha advertido de que el rapero Kanye West tendrá que demostrar que ha recibido la pauta completa de la vacunación frente al coronavirus para poder dar conciertos en el país. Morrison ha hecho estas declaraciones después de que los medios difundieran que el artista tiene planeado hacer una gira por Australia en marzo.

Esta advertencia se ha producido solo dos semanas después de que las esperanzas del tenista Novak Djokovic de ganar un título de Grand Slam se desvanecieran cuando los jueces decidieron por unanimidad dar por buena la decisión del Gobierno de retirar el visado al deportista, que no está vacunado frente al COVID-19.

"Las reglas son que tienes que estar completamente vacunado para poder venir", ha manifestado Morrison en rueda de prensa, a lo que ha añadido que estas reglas "se aplican a todos, tal y como ha podido comprobar la gente recientemente". "No importa quién seas. Las reglas son las reglas. Si las sigues, puedes venir. Y si no, no puedes", ha subrayado el primer ministro australiano.

Kanye West nunca ha aclarado si se ha recibido las dosis contra el COVID-19, aunque en una entrevista en 2020 con la revista 'Forbes' llegó a definir a la vacuna como "la marca de la bestia", una declaración de intenciones que podría impedir ahora que pisara suelo australiano.

Australia, uno de los países más vacunados contra el coronavirus, ha estado luchando contra una ola explosiva de infecciones en el último mes provocada por la variante ómicron, con dos millones de casos registrados. Hasta la llegada de ómicron, el país contabilizada solo 400,000 casos desde el inicio de la pandemia.