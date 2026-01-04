Ahora

El ataque de EEUU a Venezuela, la acción de la Casa Blanca que indigna a la oposición: "Trump sigue ignorando la Constitución"

¿Por qué es importante? Según la ley estadounidense, el presidente tiene que informar al Congreso de cualquier incursión militar en territorio extranjero, algo que Trump no hizo con Irán y tampoco ahora con Venezuela.

Los altos cargos de Estados Unidos reiteraron en varias ocasiones durante la rueda de prensa explicativa de la operación contra Venezuela que jugaron el factor sorpresa. Tanto jugaron con el factor sorpresa que a Donald Trump se le 'olvidó' respetar la ley nacional y comunicar al Congreso una ofensiva militar contra un país extranjero.

Los congresistas estadounidenses estaban totalmente al margen de la operación y, como el propio presidente ha reconocido, fue una ocultación intencionada porque, para él, hay chivatos en la Cámara: "Los congresistas tienden a filtrar y eso no sería bueno. Si lo hubiesen filtrado, creo que el resultado hubiera sido muy diferente".

Y, claro, no podían arriesgarse como afirmaba también el secretario de Estado, Marco Rubio: "No es el tipo de misión que se puede avisar con antelación porque la pondría en peligro".

Mejor, según ellos, era saltarse el derecho internacional, vulnerar sus propias leyes y aumentar, todavía más, la grieta con la oposición estadounidense. "Sin autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses oponiéndose a una acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal", ha afirmado el congresista Jim McGovern.

Porque sí, el presidente necesitaba legalmente la aprobación del Congreso. "El Congreso no es el problema. El Secretario de Defensa y la administración Trump sí lo son", sentencia Gil Cisneros.

Sin embargo, lo que no es sorpresa es que se haya saltado un proceso porque ni siquiera es la primera vez que lo hace. Hace unos meses, tampoco comunicó la intervención en Irán. "Trump sigue ignorando la Constitución de Estados Unidos y mintiendo al Congreso y al pueblo estadounidense", comenta el congresista Mark Pocan.

Para la oposición, esta vez Trump y su administración han llegado más lejos que nunca. "Básicamente, están siguiendo a un hombre realmente tonto en una guerra potencialmente muy tonta, y eso tiene resultados muy tontos", expresa con rotundidad el senador Rubén Gallego.

El enfado de los demócratas es monumental. La gobernadora de Nueva York considera la intervención un "flagrante abuso de poder" y el alcalde Mamdani habla directamente de "acto de guerra": "Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional"

Y todo, dicen, para controlar el rico petróleo venezolano y, de paso, desviar la atención de los escándalos entorno a su administración como su implicación con Jeffrey Epstein o el "desorbitado aumento de los costes sanitarios".

