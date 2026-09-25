Así es la cárcel de Surat Thani, la prisión tailandesa donde cumple condena Daniel Sancho

La prisión de Surat Thani, inaugurada en 2023, se ha hecho famosa tras el ingreso de Daniel Sancho. Conocida por su impresionante hacinamiento, se ha convertido en uno de los centros penitenciarios más comentados de Tailandia.

La prisión de Surat Thani, ubicada en el sur de Tailandia, es conocida por sus condiciones extremas y su alta población reclusa. Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, fue trasladado a este centro tras su sentencia en 2024. Y desde donde en septiembre de 2026 siguió, por videoconferencia, la vista en la que el Tribunal Provincial de Samui comunicó que se desestimaban las apelaciones y mantenía la sentencia en su contra, cadena perpetua.

Te contamos cómo es la cárcel de Surat Thani: su origen, arquitectura…y las condiciones de vida dentro de esta prisión.

Dónde está Surat Thani y cómo fue diseñada

Situada en la Península de Malawa, y ubicada en el sur de Tailandia, la prisión de Surat Thani es conocida por ser una de las cárceles más duras y austeras del país. El centro penitenciario fue inaugurado en 2023 y está rodeado de muros altos con alambradas de espino, reflejando un diseño enfocado en la seguridad. Dentro de sus instalaciones conviven más de 5.000 presos, con condenas que van desde los 15 años hasta la pena de muerte. Originalmente concebida para un número mucho menor de internos, la prisión enfrenta desde el inicio un problema de sobrepoblación crónica. También porque aunque el centro fue diseñado principalmente para albergar a internos tailandeses, en la actualidad también recibe presos extranjeros, en particular aquellos con condenas largas o muy mediáticas.

El diseño inicial priorizaba la eficiencia y el bajo coste, con poca atención a la comodidad o a programas de rehabilitación. Por ello, las instalaciones se concentran en edificios de bloques, con pasillos largos y zonas comunes reducidas, generando un ambiente cerrado y poco flexible. Además, la construcción tuvo lugar en un terreno alejado del centro urbano, para minimizar riesgos y molestias a la población local.

Condiciones de vida dentro de Surat Thani

Las condiciones dentro de Surat Thani son duras y requieren adaptación rápida. Los presos deben acostumbrarse a vivir en espacios reducidos y con comodidades muy limitadas: las celdas suelen contar con camas básicas, a menudo literas, y poco espacio para guardar pertenencias personales.

La alimentación es otro aspecto complicado, ya que los presos reciben comidas sencillas que no siempre satisfacen las necesidades nutricionales adecuadas. La escasez de alimentos o la baja calidad de los mismos suelen ser una queja frecuente entre los internos. Esta situación puede afectar tanto a la salud física como al bienestar emocional de quienes cumplen condena.

Además, las actividades dentro de la cárcel son limitadas. Los reclusos disponen de un tiempo reducido para salir al patio, donde pueden caminar o hacer ejercicio, pero las opciones de ocio y desarrollo personal son muy básicas. La educación y la formación profesional, que en otros países penitenciarios pueden suponer una vía de escape y contribuir a la rehabilitación, no están tan desarrolladas en Surat Thani.

Seguridad y tensiones: la vida bajo vigilancia constante

La seguridad en Surat Thani es intensa y permanente. Los guardias patrullan los pasillos y patios constantemente, y los internos están sujetos a estrictos conteos y procedimientos rígidos. La sobrepoblación crónica y la escasez de recursos básicos agravan las tensiones entre los reclusos, generando un ambiente de convivencia difícil y a menudo conflictivo.

Para los presos extranjeros, como Daniel Sancho, los desafíos se multiplican: deben enfrentarse a barreras lingüísticas, normas culturales desconocidas y la imposibilidad de comunicarse con facilidad, lo que dificulta su adaptación y aumenta la sensación de aislamiento.

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