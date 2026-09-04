La Policía alemana investiga otro posible sabotaje a una subestación eléctrica

Los detalles Los investigadores tienen en su poder un comunicado de reivindicación en el que se señala como motivo de los hechos "la lucha contra los combustibles fósiles", según varios medios alemanes.

La Policía alemana investiga un posible sabotaje en una subestación eléctrica en Dormagen, siendo el tercer incidente similar en una semana. Un comunicado de reivindicación menciona este y otros dos incidentes, vinculándolos a la "lucha contra los combustibles fósiles". La Policía también investiga un posible sabotaje extranjero o por extremismo de izquierdas en otra subestación cerca de Colonia. En Dormagen, se halló un "dispositivo de lanzamiento sospechoso", posiblemente cohetes caseros con temporizadores. Un hombre de Gevelsberg es buscado como posible autor. Además, se inspecciona una subestación cerca de Aquisgrán por otro incidente mencionado.

La Policía alemana investiga otro posible sabotaje en una subestación eléctrica, en esta ocasión en Dormagen, entre Colonia y Düsseldorf, en el oeste del país, en lo que es el tercer incidente de este tipo en una semana.

Según la cadena de televisión n-tv, los investigadores tienen en su poder un comunicado de reivindicación en el que también se mencionan otros dos incidentes que tuvieron lugar el martes.

Varios medios informaron de que el comunicado señala como motivo de los hechos "la lucha contra los combustibles fósiles". La Policía ya investiga un posible acto de sabotaje dirigido por un Estado extranjero o por el extremismo de izquierdas en una subestación eléctrica cerca de Colonia y ha abierto una investigación por terrorismo tras un intento de sabotaje contra la red eléctrica del estado federado oriental de Bradenburgo.

En el caso de Dormagen, un paseante encontró un objeto que podría ser un "dispositivo de lanzamiento sospechoso", señaló la Policía. Según el diario Bild, se trataría de dispositivos de lanzamiento para cohetes de fabricación casera, que llevaban instalados temporizadores y cables de cobre.

De acuerdo al medio Focus, el autor del comunicado de reivindicación sería un hombre de la ciudad de Gevelsberg, situada entre Wuppertal y Hagen, que está siendo buscado por la Policía para determinar si es realmente el autor de los sabotajes o solo un imitador.

La Policía inspecciona además una subestación eléctrica cerca de Aquisgrán, según la misma fuente, porque en el comunicado de reivindicación se menciona otro incidente en ese lugar.

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