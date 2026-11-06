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Investigado en Filipinas

Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle por presunta posesión de pornografía infantil

La otra cara La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre y que le impidió contacto con sus hijos.

Meghan Markle y su padre, Thomas Markle. Meghan Markle y su padre, Thomas Markle.GETTY IMAGES
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El FBI ha arrestado este viernes a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en Florida, Estados Unidos, según han informado fuentes policiales a la cadena 'Fox News'. Según 'Reuters', la detención se ha llevado a cabo en la residencia para personas mayores en la que vive.

Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago.

La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, de 82 años, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos. Él ha negado las acusaciones, calificándolas ante el 'Daily Mail' de falsas y de ser "mentiras enfermizas".

Meghan Markle, de nacionalidad estadounidense y casada desde 2018 el hijo menor del rey Carlos, ha manifestado sentirse "profundamente angustiada" por estas acusaciones.

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