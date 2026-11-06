Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle por presunta posesión de pornografía infantil

La otra cara La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre y que le impidió contacto con sus hijos.

El FBI ha arrestado a Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, en Florida. Según fuentes policiales, la detención se realizó en su residencia para personas mayores. Markle Sr. estaba bajo investigación de la Policía de Filipinas por el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda en Cebú. Meghan Markle había sido informada de estas acusaciones en 2018 por la Policía británica, lo que la llevó a cortar la relación con su padre. Aunque él niega las acusaciones, Meghan se siente "profundamente angustiada" por la situación.

El FBI ha arrestado este viernes a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en Florida, Estados Unidos, según han informado fuentes policiales a la cadena 'Fox News'. Según 'Reuters', la detención se ha llevado a cabo en la residencia para personas mayores en la que vive.

Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago.

La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, de 82 años, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos. Él ha negado las acusaciones, calificándolas ante el 'Daily Mail' de falsas y de ser "mentiras enfermizas".

Meghan Markle, de nacionalidad estadounidense y casada desde 2018 el hijo menor del rey Carlos, ha manifestado sentirse "profundamente angustiada" por estas acusaciones.

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