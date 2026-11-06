Un ciberataque masivo en Moldavia expone los datos financieros y sanitarios de casi el 25% de su población

Los detalles Desde el 19 al 23 de octubre los atacantes realizaron un total de 11 millones de solicitudes de acceso a datos. La presidenta del país, sin mencionar a ningún Estado como responsable, habla de la "guerra híbrida" de Rusia con el resto de Europa.

Moldavia ha sufrido un ciberataque masivo que ha expuesto datos financieros y médicos de aproximadamente 450.000 ciudadanos, afectando a casi el 25% de su población. La presidenta Maia Sandu confirmó que la filtración se debió a deficiencias en los sistemas digitales del país, que no verificaban adecuadamente la identidad de los usuarios. El ataque ocurrió entre el 19 y el 23 de octubre, con 11 millones de solicitudes de acceso y un millón de números de identificación personal comprometidos. La falta de un protocolo de comunicación retrasó la respuesta estatal. Sandu advirtió sobre la creciente frecuencia de estos ataques y recomendó precaución ante posibles estafas.

Moldavia ha sufrido un ciberataque masivo que ha hecho que se filtren los datos financieros y médicos de cerca de 450.000 ciudadanos moldavos. En un país de 2,4 millones de habitantes, supone que se ha visto afectada casi el 25% de su población que pueden ser víctimas de estafas telefónicas, suplantación de identidad y mensajes fraudulentos.

Ha sido Maia Sandu, presidenta de Moldavia, quien ha confirmado en una rueda de prensa televisada la dimensión de la filtración, señalando que el Estado presenta una grave deficiencia en cuanto a sus sistemas digitales por una arquitectura obsoleta.

"La causa ha sido estructural y de gobernanza. Los sistemas solo verificaban la aplicación que solicitaba los datos y no la identidad del usuario o su derecho a acceder a ellos. Una sola aplicación abrió los registros de al menos diez instituciones", ha señalado la presidenta.

Sin comprobación alguna sobre si el usuario tenía o no autorización para consultar tal información, cuenta Sandu, se pudo acceder a diferentes registros públicos. "Es la consecuencia de este tipo de arquitectura. No existe una alerta automática en situaciones en las que se supera una determinada cuota de extracciones".

Los ataques, del 19 al 23 de octubre

Tal y como ha señalado, la intrusión tuvo lugar entre el 19 y el 23 de octubre. Su objetivo, los sistemas informáticos de la Administración. Según datos preliminares de la Agencia de Gobernanza Electrónica, los atacante realizaron unas 11 millones de solicitudes de acceso, consultando cerca de un millón de números de identificación personal. El día de más actividad del ataque, el 20 de octubre.

No fue hasta el 23 cuando la institución comenzó a bloquear el acceso de los atacantes para que, un día después, los ataques pararon.

"La comunicación de las instituciones estatales se retrasó", dice la presidenta, que incide en que "la falta de un protocolo de comunicación provocó indecisión en las funciones y las reacciones".

La información comprometida de cerca del 25% de la población de Moldavia la conforman tanto nombres como apellidos, datos familiares, situación sanitaria, pensiones, discapacidad, fotografías, permisos de conducir y hasta los vehículos en posesión. Ante esto, Sandu ha recomendado colgar de manera inmediata toda llamada considerada sospechosa y llamar o bien al banco o bien a la Policía una vez se reciba o intente recibir este tipo de comunicación.

La presidenta ha avisado además de que este tipo de ciberataques son cada vez más frecuentes, apuntando a que algunos forman parte de la "guerra híbrida" de Rusia contra el resto de Europa. Eso sí, no ha querido atribuir lo sucedido a ningún Estado.

"Podemos aprender de estos riesgos para afrontarlos de forma rápida y organizada", ha expuesto.

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