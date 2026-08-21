Un año trabajando en la Casa Blanca sin permiso de seguridad: los privilegios de la asesora "más cercana" a Trump

Los detalles Según cuenta este jueves el medio 'MS Now', la asesora "más cercana" a Donald Trump se habría saltado las normas, al no haber logrado la acreditación para Natalie Harp.

Natalie Harp, asesora de Donald Trump, ha generado controversia por su cercanía con el expresidente y por haber trabajado en la Casa Blanca sin autorización de seguridad durante un año. Según 'MS Now', Harp, conocida por su estrecha relación con Trump, no obtuvo la acreditación necesaria, pero trabajó en el edificio presidencial. El senador demócrata Jon Ossoff, potencial candidato presidencial en 2028, destacó su relación con Trump, mencionando viajes en un "palacio volador" regalado por el emir de Catar. Harp, de 35 años y ex presentadora de televisión, es una figura clave en la vida de Trump, acompañándolo frecuentemente y siendo apodada "la impresora humana" por su peculiar hábito de llevar una impresora portátil.

Natalie Harp se ha convertido en el centro del debate, no solo por los rumores que hablan de una cercanía especial entre ella y el presidente de los Estados Unidos; también porque esta asesora de Trump trabajó en la Casa Blanca sin autorización de seguridad y lo hizo durante un año.

Según cuenta este jueves el medio 'MS Now', la asesora "más cercana" a Donald Trump se habría saltado las normas. No habría conseguido la acreditación de seguridad necesaria y, aun así, habría estado trabajando en el mismo edificio que acoge la residencia del presidente.

El nombre Natalie Harp saltó al público internacional el pasado domingo, después de que el senador demócrata de Georgia, Jon Ossoff, considerado uno de los posibles candidatos a la presidencia en 2028, dijera durante un mitin que Trump "no quiere hacer el trabajo" porque lo que quiere es "construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Catar".

Así, Ossoff se hacía eco de las informaciones que revelaban que Harp, expresentadora de televisión de 35 años, era una de las pocas personas de confianza de Trump que viajaron con él en el vuelo secreto que salió de Ankara tras la cumbre de la OTAN, en Turquía. Cuando salió escondido del avión en el que sí volaron los periodistas, por una presunta amenaza de muerte.

El demócrata respondió a todos estos comentarios en una entrevista este miércoles en MS Now y aseguró que "ha sido increíble ver cómo la Casa Blanca se desmorona por todo esto durante toda la semana". Este cruce de declaraciones, con Harp en el centro, ha despertado la curiosidad en el público estadounidense por saber más sobre la asesora que no parece separarse del presidente.

¿Quién es Natalie Harp?

Nacida y criada en el seno de una familia californiana cristiana, se ha convertido en una figura clave en la vida cotidiana de Trump; le acompaña a todas partes. Algunos la llaman "la impresora humana" porque siempre lleva una impresora portátil para dar en papel al presidente publicaciones sobre él que puedan interesarle.

Harp es una de las colaboradoras más cercanas de Trump desde 2019. De hecho, es habitual verla con el mandatario durante sus viajes a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, los fines de semana.

De hecho, no es la primera vez que su cercanía a Trump genera recelos en la propia familia del magnate. En 2023, 'The New York Times' publicó varias cartas en las que Harp aseguraba que Trump era "lo único que me importa" y le prometía "darle una alegría".

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