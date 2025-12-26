Ahora

Guerra en Ucrania

El año en que Trump se erigió como el salvador de la guerra en Ucrania a la que no ha conseguido poner fin

El contexto Amenazas, esperanzas de un Nobel de la Paz que no llegó y desavenencias con la UE: la guerra en Ucrania atormenta el primer año del segundo mandato del presidente de EEUU.

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin.Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin.Agencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Es el tira y afloja que ha mantenido Trump desde principios de año, siempre con la invasión de Ucrania como telón de fondo, protagonista de muchas de sus habituales salidas de tono. Ya en febrero le cantaba las cuarenta al invadido afirmando: "Estás jugando con una Tercera Guerra Mundial".

Y aún así, el presidente de Estados Unidos se ha erigido siempre que ha podido como el gran salvador del conflicto. "Creo que ahora estamos más cerca. Creo que hemos progresado mucho con respecto a Rusia y Ucrania. Eso espero", dijo Trump el 15 de este mes.

De hecho, el mandatario ha llegado incluso a patalear por conseguir el Nobel de la Paz, casi nada. "Lo merezco, pero nunca me lo darán", afirmó sin pudor en abril de este año.

El inquilino de la Casa Blanca no ha dejado título con cabeza en todo este tiempo, amenazando también al presidente ruso, Vladimir Putin, a quien le dijo en agosto que "habrá grandes consecuencias".

Pero sobre todo se ha ensañado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien le dijo en octubre que tenía "que ser realista" en referencia a sus peticiones para un acuerdo con Rusia.

Y aunque aparentemente se muestra optimista asegurando que "la paz va a funcionar" y que no tiene "ninguna dura al respecto", como hizo en agosto, en realidad ha intentado que esa paz sea a costa de cesiones de Ucrania. "Tendrá que gustarle, y si no le gusta entonces supongo que deberían seguir luchando, ¿sabes?" dijo hace poco más de un mes.

Tampoco ha escondido su enfado hacia la Unión Europea, su principal aliado hasta ahora. "Europa debe tener cuidado. Está yendo por mal camino", afirmó a principio de este mes.

Como demuestran estas palabras, la relación se ha ido agrietando hasta hacerla más frágil. "La unidad de estadounidenses y europeos es esencial en la cuestión ucraniana", afirmó en mayo el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Europa no está haciendo un buen trabajo. Están decayendo", aseguró Trump en septiembre. Antes, en febrero, llegó a decir que "la Unión Europea fue creada para joder a Estados Unidos".

Acercamientos y desavenencias que, en cualquier caso, poco o nada han importado a Putin, que sigue bombardeando Ucrania sin piedad cuando se acerca al cuarto año desde el inicio de la guerra desatada por el presidente ruso en febrero de 2022.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mensajes incompletos y presentados a la jueza de la DANA en plena Nochebuena: las incógnitas que señalan la responsabilidad de Feijóo
  2. El PP tumba la propuesta de Más Madrid y veta la comisión de investigación sobre el Hospital de Torrejón
  3. Ni PSOE ni PP se dan por interpelados en la advertencia del rey sobre los "extremismos" en su discurso de Nochebuena
  4. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski y Trump se verán el domingo en Mar-a-Lago para avanzar hacia la paz mientras Putin se abre a devolver algún territorio a cambio del Donbás
  5. Estados Unidos bombardea al Estado Islámico en Nigeria tras las amenazas de Trump por los asesinatos de "cristianos inocentes"
  6. Heladas y aviso naranja por oleaje en Cataluña tras la Navidad más fría en 15 años