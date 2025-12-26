El año en que Trump se erigió como el salvador de la guerra en Ucrania a la que no ha conseguido poner fin

El contexto Amenazas, esperanzas de un Nobel de la Paz que no llegó y desavenencias con la UE: la guerra en Ucrania atormenta el primer año del segundo mandato del presidente de EEUU.

Desde principios de año, Trump ha mantenido un tira y afloja en torno a la invasión de Ucrania, con comentarios provocativos y autoproclamándose como el salvador del conflicto. En febrero, advirtió sobre una posible Tercera Guerra Mundial, mientras que en agosto amenazó con "grandes consecuencias" a Putin. A pesar de mostrarse optimista sobre la paz, ha sugerido que esta debe lograrse mediante concesiones de Ucrania. Trump también ha criticado a la Unión Europea, afirmando que "está yendo por mal camino". Mientras tanto, Putin continúa bombardeando Ucrania, sin inmutarse por las tensiones diplomáticas.

Es el tira y afloja que ha mantenido Trump desde principios de año, siempre con la invasión de Ucrania como telón de fondo, protagonista de muchas de sus habituales salidas de tono. Ya en febrero le cantaba las cuarenta al invadido afirmando: "Estás jugando con una Tercera Guerra Mundial".

Y aún así, el presidente de Estados Unidos se ha erigido siempre que ha podido como el gran salvador del conflicto. "Creo que ahora estamos más cerca. Creo que hemos progresado mucho con respecto a Rusia y Ucrania. Eso espero", dijo Trump el 15 de este mes.

De hecho, el mandatario ha llegado incluso a patalear por conseguir el Nobel de la Paz, casi nada. "Lo merezco, pero nunca me lo darán", afirmó sin pudor en abril de este año.

El inquilino de la Casa Blanca no ha dejado título con cabeza en todo este tiempo, amenazando también al presidente ruso, Vladimir Putin, a quien le dijo en agosto que "habrá grandes consecuencias".

Pero sobre todo se ha ensañado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien le dijo en octubre que tenía "que ser realista" en referencia a sus peticiones para un acuerdo con Rusia.

Y aunque aparentemente se muestra optimista asegurando que "la paz va a funcionar" y que no tiene "ninguna dura al respecto", como hizo en agosto, en realidad ha intentado que esa paz sea a costa de cesiones de Ucrania. "Tendrá que gustarle, y si no le gusta entonces supongo que deberían seguir luchando, ¿sabes?" dijo hace poco más de un mes.

Tampoco ha escondido su enfado hacia la Unión Europea, su principal aliado hasta ahora. "Europa debe tener cuidado. Está yendo por mal camino", afirmó a principio de este mes.

Como demuestran estas palabras, la relación se ha ido agrietando hasta hacerla más frágil. "La unidad de estadounidenses y europeos es esencial en la cuestión ucraniana", afirmó en mayo el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Europa no está haciendo un buen trabajo. Están decayendo", aseguró Trump en septiembre. Antes, en febrero, llegó a decir que "la Unión Europea fue creada para joder a Estados Unidos".

Acercamientos y desavenencias que, en cualquier caso, poco o nada han importado a Putin, que sigue bombardeando Ucrania sin piedad cuando se acerca al cuarto año desde el inicio de la guerra desatada por el presidente ruso en febrero de 2022.

