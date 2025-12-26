Adornos navideños, calendarios o pistolas: así es la particular teletienda de Trump en la que exhibe y vende su ego desmedido

El contexto El presidente cuenta con una tienda en la que se pueden comprar todo tipo de artículos para gloria del movimiento MAGA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un catálogo navideño repleto de productos con su imagen y lemas, aprovechando cada oportunidad de negocio. Entre los artículos se encuentran adornos navideños, un cuento en el que narra el nacimiento de Jesús, y un calendario con fotos suyas. Además, ofrece productos atemporales como un patito de goma, colonia llamada 'Fight, fight, fight', y una pistola con su rostro. También hay un bolígrafo para escribir a los Reyes Magos, junto a otros artículos como gorras y camisetas. Este catálogo 2025 resalta el ilimitado ego y merchandising de Trump.

El nivel de ego que maneja el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es tal que estas Navidades se ha colado en los hogares norteamericanos a través de todo un catálogo de adornos, merchandising y hasta armas que llevan impresa su cara o lemas que el líder republicano ha utilizado durante este año de mandato. Todos están a la venta en su particular teletienda, porque a Trump no hay oportunidad de negocio que se le escape.

En el expositor hay de todo. Para los más pequeños, el presidente ha preparado un cuento navideño en el que, en primera persona, les narra como fue el nacimiento del Niño Jesús. "¡Ey niños, soy yo, Donald Trump, con la mejor historia posible!", ha expresado durante el relato.

Asimismo, hay una opción para los que quieren tanto al líder republicano que le pueden ver todos los días del año con un calendario inolvidable y lleno de recuerdos. "Es de muy buena calidad", ha asegurado durante un anuncio, en el que ha añadido que "todas las fotos de este calendario son geniales".

Por supuesto, en plenas fechas navideñas no podían faltar unos adornos tradicionales, exclusivos, sencillos y bailongos, rebosantes de patriotismo y con la cara de Trump. En este sentido, seguro que muchos de ellos han ido directos al árbol de muchos integrantes del movimiento MAGA.

No obstante, la teletienda tiene artículos más atemporales, como un patito de goma para la bañera o su colonia aderezada con un embriagador 'aroma del éxito' y que se llama 'Fight, fight, fight'. "La he llamado 'Pelea, pelea, pelea' porque representan el ganar", ha señalado. De hecho, a pesar de presumir de ser el presidente que más guerras ha detenido de la historia, también está a la venta una pistola con su rostro. "Bond Arms presenta una nueva e impresionante pistola: la Living Legend DT47", ha rezado el comercial.

Por otra parte, el líder republicano es consciente de que Papá Noel ya ha repartido sus regalos y que es posible que no se hayan podido apuntar todos. Por eso mismo, en la teletienda también hay un bolígrafo con la cara de Trump con el que hacer la carta a los Reyes Magos, en las que, evidentemente, se pueden incluir también su teléfono dorado, su tarjeta dorada o una moneda con su cara, así como sus gorras, fundas y camisetas rojiblancas en las que, esta vez, ha hecho campaña de un imposible tercer mandato.

Con todo, este catálogo 2025 de la teletienda de Trump ha demostrado que ni su merchandising, ni su ego, tienen límites.

