De la cuestión territorial a la entrada en la OTAN y las garantías de seguridad: los principales escollos para un plan de paz en Ucrania

¿Por qué es importante? Zelenski asegura que el plan de paz con Rusia está listo al 90%. Así lo ha afirmado el presidente de Ucrania tras desvelar que se reunirá el domingo con Trump en Florida. Pero, ¿de verdad están tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el plan de paz con Rusia está al 90% completado, con la intención de finalizarlo completamente. Sin embargo, persisten obstáculos significativos. La principal disputa es la cuestión territorial, ya que Rusia exige la entrega de la región de Donetsk, algo que Zelenski rechaza debido a la fuerte oposición interna, con un 75% de los ucranianos en contra de ceder el Donbás. Además, la entrada de Ucrania en la OTAN es un punto de fricción con Moscú. Otro tema es el control de los activos rusos congelados, que genera tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre su gestión.

"El plan de 20 puntos en el que hemos estado trabajando está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", declaró Zelenski con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kyiv.

La cuestión territorial

La entrega de toda la región de Donetsk a Rusia es la exigencia maximalista y fundamental del presidente ruso, Vladimir Putin. Aquella que le permitiría alcanzar algo a lo que poder llamar "victoria" y que no ha conseguido militarmente desde que se lanzó a conquistarlo allá por 2014 y una vez más en 2022.

Para Zelenski, en cambio, es una línea roja que no quiere traspasar y que tendría consecuencias muy negativas para su futuro político. Una encuesta publicada este jueves, día de Navidad, en Ucrania afirma que el 75% de la población rechaza retirarse del Donbás.

Entrada en la OTAN y garantías de seguridad

La membresía atlántica también es una línea roja para el Kremlin, por lo que Kyiv reclama un acuerdo vinculante semejante al Artículo 5 -que establece que un ataque a uno de los miembros de la OTAN se considera un ataque a todos-, que depende de lo que EEUU y Europa estén dispuestos a movilizar y de que Moscú lo acepte. Y hasta ahora no ha aceptado ningún despliegue en el extranjero.

Activos rusos congelados

El acuerdo de paz que EEUU pretende aprobar le daría a la Administración Trump el control sobre los activos rusos, pero Europa no quiere que Washington acabe beneficiándose en solitario de ese dinero y aclara que el destino de esos fondos se decidirá en Bruselas.

