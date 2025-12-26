Zelenski y Trump se verán el domingo en Mar-a-Lago para avanzar hacia la paz mientras Putin se abre a devolver algún territorio a cambio del Donbás

Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Arranca la reunión entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca con la vista puesta en los misiles Tomahawk

Los detalles El presidente ucraniano viajará este domingo hasta la mansión del líder republicano en Mar-a-Lago, en Florida, para negociar las condiciones del plan de paz que EEUU ha propuesto para zanjar las hostilidades entre Rusia y Ucrania cuando el conflicto está a punto de cumplir cuatro años.

Quedan 48 horas para que Donald Trump y Volodímir Zelenski se vean las caras por quinta vez en 2025. El presidente ucraniano viajará este domingo hasta la mansión del líder republicano en Mar-a-Lago, en Florida, para negociar las condiciones del plan de paz que EEUU ha propuesto para zanjar las hostilidades entre Rusia y Ucrania cuando el conflicto está a punto de cumplir cuatro años, según ha detallado el medio estadounidense 'Axios' y ha confirmado el propio mandatario ucraniano en una comparecencia. Por el momento, no han trascendido mayores detalles del encuentro más allá de que, hasta ahora, Zelenski se sigue resignando a entregar el este de su país a Rusia y ofrece la posibilidad de convocar elecciones en un plazo de tres meses como muestra de buena voluntad. Además, ha afirmado que "el 90%" de los 20 puntos del plan de paz estarían listos para aplicarse.

En paralelo, el Kremlin ha anunciado este viernes que Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos. "Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Precisó que por parte rusa el encargado fue el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, mientras por la estadounidense "hubo varios interlocutores".

Peskov destacó que el emisario del Kremlin para Ucrania, Kiril Dmítriev, "informó al presidente sobre los resultados de su viaje a Estados Unidos, sobre sus contactos con los americanos". Añadió que rusos y estadounidenses "acordaron continuar el diálogo". Ni Putin ni ningún alto funcionario ruso han comentado el documento de 20 puntos presentado esta semana por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski. De hecho, Peskov insistió hoy de nuevo en que cualquier comentario a la prensa puede "repercutir negativamente en la marcha del proceso negociador".

Los expertos independientes consideran que dicha actitud esconde en realidad el abierto rechazo de dicho plan -Moscú ya tenía reservas sobre el documento original de 28 puntos-, ya que no incluye las principales demandas territoriales rusas y la notable reducción del tamaño del ejército ucraniano. Hace una semana, en su conferencia de prensa anual, Putin aseguró que él nunca rechazó el plan presentado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por lo que "la pelota está en el tejado" de Kiev y sus aliados. Al mismo tiempo, exigió el repliegue ucraniano del Donbás y aseguró que la única forma de evitar futuras operaciones militares especiales en Europa como la actual en Ucrania es que se respeten los intereses de seguridad de Rusia.

Putin estaría dispuesto a aceptar un intercambio territorial como parte de un acuerdo con Ucrania

El presidente Vladimir Putin habría asegurado a algunos de los principales empresarios rusos que podría estar dispuesto a intercambiar parte del territorio controlado por las fuerzas rusas en Ucrania, pero que quiere la totalidad del Donbás, según ha informado el diario 'Kommersant'.

Andréi Kolesnikov, corresponsal del Kremlin para 'Kommersant', uno de los principales periódicos de Rusia, señaló que Putin informó a destacados empresarios sobre los detalles del plan en una reunión nocturna celebrada en el Kremlin el 24 de diciembre. "Vladimir Putin afirmó que la parte rusa sigue dispuesta a hacer las concesiones que ya hizo en Anchorage. Es decir, que 'el Donbás es nuestro'", ha reportado 'Kommersant'. En definitiva, Putin quiere todo el Donbás, pero fuera de esa zona "no se descarta un intercambio parcial de territorios por parte rusa".

