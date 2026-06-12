¿"America First" o "Trump First"?: el móvil patriótico de Trump que apunta a estar fabricado en Asia.

El contexto El dispositivo, que cuesta 499 dólares, fue presentado como un móvil fabricado íntegramente en EEUU. Sin embargo, su batería proviene de Filipinas y tiene un sospechoso parecido a un modelo de HTC, creado en diferentes países asiáticos.

El lema "America First" de Donald Trump ha sido cuestionado con el lanzamiento del Trump Mobile, un teléfono móvil que prometía ser fabricado en Estados Unidos. Vendido por 499 dólares, el dispositivo fue presentado por Eric Trump como un símbolo de independencia tecnológica de Asia. Sin embargo, el móvil es sospechosamente similar a un modelo de HTC fabricado en Taiwán, China y Filipinas, compartiendo componentes internos casi idénticos. La descripción del producto cambió de "fabricado en EEUU" a "diseñado con valores estadounidenses". Además, la batería es de Filipinas y el embalaje solo menciona "ensamblado en Estados Unidos". Los compradores también se quejan de retrasos y diferencias respecto al diseño original.

"America First". Estados Unidos primero. Ese ha sido durante años uno de los grandes lemas del presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, cada vez son más los productos vinculados al entorno del republicano que terminan teniendo un origen muy distinto al prometido, como su última novedad: un teléfono móvil vendido bajo la marca Trump Mobile.

El dispositivo, que cuesta 499 dólares, fue presentado como un móvil fabricado íntegramente en Estados Unidos, promesa que encajaba perfectamente con el discurso de la familia Trump contra la dependencia tecnológica de Asia. "Es hora de que traigamos los productos de vuelta a nuestro gran país", defendía Eric Trump, hijo del mandatario, durante la presentación.

Pero la realidad parece ser otra y es que el móvil es sospechosamente parecido a un modelo de HTC fabricado en Taiwán, China y Filipinas. Y las similitudes no se limitan al diseño exterior ya que ambos dispositivos comparten componentes internos prácticamente idénticos. De hecho, al intercambiar algunas de sus piezas, los teléfonos continúan funcionando con normalidad.

Eso sí, donde antes se anunciaba que el teléfono estaba "fabricado en EEUU", ahora la descripción oficial habla de un dispositivo "diseñado teniendo en cuenta los valores estadounidenses". Y ni siquiera ese guiño patriótico está exento de polémica ya que la bandera grabada en la carcasa presenta 11 barras, en lugar de las 13 franjas del diseño original.

Las dudas sobre su origen aumentan al examinar algunos de sus componentes: la batería indica claramente que fue fabricada en Filipinas, mientras que en el embalaje únicamente figura la expresión "ensamblado en Estados Unidos".

A todo ello se suma otro problema por el que muchos compradores han calificado su adquisición como "una mierda". El teléfono, que está pintado de dorado, ha llegado con nueve meses de retraso pese a realizar la reserva anticipada. Además, el diseño final del producto es diferente del que fue presentado en un principio.

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