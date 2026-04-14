Un tiroteo indiscriminado en una escuela turca deja al menos 16 heridos

Imagen de archivo de la Policía de Turquía en la ciudad de Estambul

Los detalles Un joven de 19 años fue el protagonista del tiroteo y se ha suicidado antes de que la Policía turca le detuviera en el lugar de los hechos.

Un joven de 19 años ha herido al menos a 16 personas, en su mayoría estudiantes, al abrir fuego indiscriminadamente en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia turca de Sanliurfa (sureste de Turquía), según ha informado el canal de noticias 'NTV'.

El joven, exalumno del centro, habría utilizado un rifle durante el ataque tras el cual los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital del distrito de Siverek, según ha confirmado el gobernador de la región, Hasan Sildak, a la prensa. De los heridos, 15 son alumnos y el otro es un profesor que se encuentra en estado crítico.

Según el diario 'Hürriyet', el atacante se había atrincherado en el centro de educación secundaria y habría tomado a algunos estudiantes como rehenes, no accediendo a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara

Pero el joven, cuando la Policía le iba a detener, se ha suicidado en el lugar de los hechos. "La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Sildak en declaraciones a la televisión. Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", añadió.

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