Alexis Tsipras: "Pedí el 'no' para reforzar nuestra capacidad negociadora"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha presentado ante el Parlamento su nueva oferta de negociación a los acreedores, antes de ser sometida a votación en la cámara. En su comparecencia, ha señalado que se ha visto obligado a tomar medidas que no se encontraban en su programa electoral. Sobre el referéndum de la semana pasada, el primer ministro ha declarado que ese resultado no le daba el derecho para romper relaciones con Europa. "Nunca pedí el 'no' para salir de Europa, sino para fortalecer nuestra capacidad negociadora", ha declarado.

Publicidad