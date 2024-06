En Alemania el temor a un ataque por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, contra algún país de la OTAN va en aumento. De hecho, y según el ministro de Defensa germano, Boris Pistorius, esa guerra puede llegar en los próximos cinco años así que es necesario estar preparados. Por eso acaban de decidir que vuelve la mili. Eso sí,voluntaria. Su ejército, la 'Bundeswehr', necesita 5.000 jóvenes cada año.

En total, a Alemania le faltan, al menos, 20.000 soldados para adaptarse a la nueva realidad, sobre la que Pistorius dice que "la situación de amenaza es completamente diferente a la de hace unos años". Una realidad, asegura el ministro, que viene motivada por un Putin cada vez más fuerte y amenazante: "No se trata solo de Ucrania", ha valorado.

Para eso hace falta reclutar soldados y el modo seleccionado ha sido el del servicio militar, o sea, recueperando la mili. Aunque, en esta ocasión será voluntaria y selectiva, es decir, será el Estado el que decida quien es apto para su realización y los propios ciudadanos quienes acepten o no la propuesta del Gobierno.

No obstante, sí que será obligatorio responder un cuestionario, que llaman, de reclutamiento. Un formulario que se enviaría a todos los jóvenes que cumplan 18 años, pero solo los hombres tendrán que devolver al Gobierno la encuesta rellenada. Entre las preguntas a responder existen distintos tipos en los que se incluyen de personalidad o de gustos profesionales. Aunque es la última la más importante: ¿Estaría usted interesado en acudir a la mili?.

Solo con las respuestas afirmativas, serán miembros del Ejecutivo quienes hagan la criba. Por el momento, sus previsiones son llamativas. Aseguran que al menos 100.000 jóvenes de 18 años, de los 400.000 de media que los cumplen por año en Alemania, acudirían a la llamada. Eso sí, no se pillan los dedos a la hora de sostener que con 5.000 nuevos soldados al año, será suficiente.

Robles dice que "no lo habrá" en España

De esta manera, cabe preguntarse si en España como país miembro de la Alianza Atlántica sucederá lo mismo. No obstante, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, lo descarta de forma categórica: "No, no va a haber servicio militar obligatorio". De hecho, aseguró ante los periodista que no creía que "se le haya pasado a nadie por la cabeza".