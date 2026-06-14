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Casi 15 días de manifestaciones

Albania acusa a Irán de estar detrás de las protestas contra el resort de lujo del yerno de Trump

¿Qué está pasando? El primer ministro albanés ha apuntado a los iraníes y dice que sus ciudadanos son marionetas y títeres de los persas. El complejo en cuestión se levanta en una zona delicada por su fauna y flora.

Protestas en Albania
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Albania apunta a Irán. Apunta al país árabe como el que está detrás de las protestas que hay en sus calles. A los que están detrás de que los ciudadanos y las ciudadanas hayan salido de sus casas y lleven ya casi 15 días de manifestaciones. Todo, por el resort de lujo vinculado a Jared Kushner. Vinculado al yerno de Donald Trump.

Porque Edi Rama, primer ministro de Albania, lo tiene más que claro. Porque piensa que los albaneses y las albanesas, que los manifestantes, actúan como marionetas y títeres de Irán.

"Hay que ser idiota para negar la participación activa de un país hostil. El único que tiene Albania es Irán", afirma Rama.

El proyecto se hará en una zona delicada por su fauna y por su flora, por lo que los albaneses no están especialmente contentos con el visto bueno del primer ministro al asunto.

Están denunciando corrupción y falta de transparencia, mientras Fiscalía ha emitido una orden de arresto contra quien le vendió el terreno al grupo de Kushner. Es sospechoso de tráfico de drogas.

Por su parte, la Comisión Europea ha advertido que ese complejo vinculado a Kushner podría comprometer el proceso de adhesión de Albania a la Unión Europea si las autoridades no garantizan su compatibilidad con la legislación medioambiental comunitaria.

"Estamos siguiendo de cerca los desarrollos en el paisaje protegido de Vjosa-Narta", señaló el portavoz comunitario Guillaume Mercier, quien precisó que Bruselas "ya ha expresado sus preocupaciones al ministro de Medio Ambiente sobre las posibles deficiencias del proyecto".

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