Así contaron periodistas testigos del intento de atentado en la Casa Blanca cómo lo vivieron: "Esto es una absoluta locura"

El contexto El asalto se ha producido durante el gran acontecimiento del mundo del periodismo en Washington. Dentro de la sala había centenares de reporteros que relataron el suceso en directo.

Cientos de periodistas se encontraban en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca cuando se produjo el intento de atentado a la Administración de Trump y, como no podía ser de otra forma, muchos de ellos informaron en sus redes sociales en directo de lo que estaba ocurriendo, con publicaciones en las que compartieron imágenes y vídeos del momento.

Y es que el asalto se produjo en el gran acontecimiento del mundo del periodismo en Washington, al que Trump acudía por primera vez, ya que hasta ahora había declinado la invitación.

El periodista Nick Sortor informó en un comentario en su perfil en X de que Trump había sido "evacuado de manera segura" de la cena, a lo que añadió que en el vídeo que compartía se podían "escuchar disparos". "Un tirador abrió fuego en el vestíbulo. Esto es absolutamente una locura", expresó. Además, Sortor aseguró que, tras el intento de atentado, "los demócratas" pidieron "a los izquierdistas que dejen de intentar matar al presidente Trump".

Por su parte, la periodista portuguesa Patrícia Vasconcellos ha expresado que intentó "registrar" lo mejor que pudo, "dentro de lo posible", lo que estaba ocurriendo "siendo parte de la historia". "La gran duda es cómo alguien armado consiguió entrar. Es una sensación horrible, de inseguridad y de impotencia el ver a todos agachados sin saber qué estaba pasando, de dónde había venido el disparo y tratando de grabar al mismo tiempo", ha manifestado.

Asimismo, Dana White relató durante el intento de atentado que había visto "mesas volcándose" y "tipos entrando con armas mientras gritaban '¡Al suelo!". "Yo no me tiré al suelo. Fue jodidamente increíble. Literalmente lo viví todo al máximo y fue una experiencia bastante loca y única", ha declarado al respecto.

Mientras, la reportera Olivia Reingold publicó un vídeo en su perfil de X en el que se la ve en el momento en el que los periodistas están esperando a que les den información sobre lo que ocurre. "Esto es terrorífico. Unos golpes han hecho temblar el suelo cerca de mi asiento. No está claro si son disparos. Estoy bien, estamos intentando salir ahora", contó.

Posteriormente, Reingold ha indicado a 'AlertaNews24' que estaba sentada "cerca de una de las puertas" cuando la gente comenzó a gritar. "Simplemente escuché como cuatro golpes muy fuertes en esa puerta. Todos estamos a salvo, pero estoy destrozada", ha reconocido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.