De los 27 días bajo escombros en Haití a los 64 que pasó una mujer en Turquía: rescates increíbles que dan esperanza a Venezuela

Los equipos de rescate saben que es muy difícil encontrar supervivientes cuando pasan 72 horas de una catástrofe. Sin embargo, a lo largo de la historia se han sucedido algunos casos que parecen imposibles.

Los rescates tras desastres naturales son urgentes, ya que es muy difícil encontrar supervivientes después de 72 horas. Sin embargo, el rescate de Aarón Levi Cantillo, 106 horas después de los terremotos, ha dado esperanza en Venezuela. Aunque poco común, no es único. En el terremoto de Turquía de 2023, un hombre sobrevivió 12 días bajo los escombros. En Haití, en 2010, un hombre fue rescatado tras 27 días. El caso más extraordinario es el de Naqsha Bibi en Pakistán en 2005, quien sobrevivió 64 días enterrada. Se espera que milagros similares ocurran en Venezuela.

Los rescates tras desastres naturales se hacen siempre contrarreloj, ya que, pasadas las 72 horas, es extremadamente difícil encontrar supervivientes. Por eso, el rescate Aarón Levi Cantillo, de 21 años, 106 horas después de los terremotos, ha devuelto algo de esperanza a Venezuela y a todas las personas que buscan a sus seres queridos.

Su caso es muy poco habitual, pero no es único. En otras catástrofes también ha ocurrido que personas hayan aguantado días bajo los escombros y hayan conseguido ser rescatadas con vida.

Un ejemplo es el terremoto de Turquía de 2023. Un hombre de 45 años estuvo 12 días bajo los escombros, más de 270 horas enterrado.

Más de una década antes, en Haití, se dio una historia que sorprendió a todos. El brutal terremoto que sufrió el país en 2010 acabó con la vida de más de 200.000 personas. Sin embargo, hubo un hombre que pasó 27 días hasta que fue rescatado.

Evans, vendedor de arroz de 28 años, estaba en el mercado en el que trabajaba cuando se sucedió el fuerte sismo y resistió casi un mes hasta que fue encontrado.

El caso único de Naqsha

El período más largo en el que una persona ha estado atrapada se dio en Pakistán en 2005. Naqsha Bibi, de 40 años, sobrevivió 64 días enterrada. Estuvo más de dos meses bajo las ruinas, ya que su familia pensó que había fallecido. Vivía en un campamento de refugiados en Cachemira.

Ahora queda esperar a ver si se dan milagros similares en Venezuela.

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