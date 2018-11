¿Tu prótesis estará bien? ¿Recibirás una indemnización? Resolvemos tus dudas sobre el 'Informe Implantes'

Más de 7.000 consultas por whatsApp y cientos de llamadas. El 'Informe Implantes' tiene tantos afectados (el hilo a desenmarañar es tan largo) que son inabarcables todas las dudas que nos plantean. Por ello, laSexta responde a las más repetidas.

¿Qué hago si tengo una prótesis de la lista? Sin duda, acudir a su médico. "Ir a ver al sevicio especializado donde le han puesto la prótesis y que ellos le den información clara y concreta sobre qué riesgo está asumiendo", explica Marciano Sánchez Bayle, portavoz de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Si no tengo síntomas, ¿también debo actuar? Por supuesto. Es necesario evaluar los riesgos. "Hay que hacerlo, aunque el paciente no tenga ningún problema. Ocurrió hace tiempo con algunas prótesis que estaban hechas de cromo cobalto, y podrían producir efectos a largo plazo ", precisa Enrique Guirado, presidente de la ASociación Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

¿Tengo derecho a una indemnización? "Lo primero que se tiene que conseguir es el implante. Es la prueba esencial para ver si existe ese defecto de fabricación", apunta Emilio Ortiz, socio-director de 'Emilio Ortiz Abogados'. Solo se puede reclamar si no han transcurrido diez años desde el implante.

¿A quién puedo reclamar? Ortiz añade a este respecto: "El responsable será el distribuidor si no ha vigilado, o el fabricante si está defectuoso".

Me opero mañana, ¿mi prótesis estará bien? Sánchez Bayle señala que se "puede acudir al centro sanitario donde se vaya a hacer y decir: 'Yo quiero saber si esta prótesis está incluida en esta situación, que se me dé una información contrastada y que se me garantice que no está identificada como una de riesgo". También podemos acudir a la Agencia Española del Medicamento o a los servicios regionales de salud.