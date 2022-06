La Aemet ha avanzado que este fin de semana ya podríamos vivir la primera ola de calor del verano meteorológico, antes de que dé comienzo el astronómico el próximo día 21, en un episodio que acariciará récords aunque se espera que sea corto.

Las máximas podrían rozar 45 ºC en el valle del Guadalquivir y 42 ºC en los de Guadiana, Tajo y Ebro. Aunque sin duda son valores muy altos, no son de récord. Madrid debería superar 40,7 ºC, Zaragoza, 43,2 ºC o Sevilla 45,2 ºC para vivir el día de junio más cálido de su historia; inicialmente se prevé que se queden por debajo.

El episodio podría extenderse solo cinco jornadas, entre el sábado y el miércoles, una ola 'corta' pero suficiente para superar los tres días de temperaturas desbocadas para considerarla una ola de calor. El domingo podría ser el día más tórrido de todos en cuanto a intensidad y a extensión.

Si bien se espera que sea corta, las primeras olas de calor son las que más impacto tienen en la salud y tienen mayor mortalidad, ya que tiene un mayor número de sujetos susceptibles. Esta sería una de las más tempranas desde 1975, junto con la de 1981. De las diez olas de calor ocurridas en junio en los últimos 48 años, la mitad son de la última década.

Noches tropicales

Desde el jueves por la noche, el suroeste de España no pegará ojo durante casi una semana. La peor podría ser la del domingo al lunes: a medianoche, algunos puntos de Badajoz podrían estar aún a 35 ºC.

En el norte de la Península se salvarán, ya que el calor intenso se sentirá sobre todo en zonas del interior y en especial, del centro y sur. El norte quedará muy al margen e incluso las costas en general. En el Mediterráneo se pasará “mal” por las noches, ya que en una semana no bajarán de 20 ºC. En principio no hay una gran humedad, lo cual no elevaría mucho la temperatura en zonas marítimas.

Alerta por la radiación UV

La radiación UV será muy alta. Las olas de calor en junio-inicios de julio se diferencian en general de las siguientes en que es en este periodo cuando el sol pega más. Cuanto más nos aproximamos al solsticio, más al sur estamos y más nos podemos quemar.

Lo que “pica el sol” no tiene que ver con la temperatura. Lo más importante es cómo de directo nos incide el sol.