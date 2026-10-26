El agónico rescate de una mujer arrastrada por el temporal en el Cantábrico: solo una cadena humana pudo evitar que se ahogara

Una mujer en A Coruña fue víctima del temporal que azotó este fin de semana en el Cantábrico al ser arrastrada por el oleaje. La rápida reacción de los vecinos, al formar una cadena humana, logró que todo acabara con final feliz.

Este fin de semana ha habido temporal en la zona norte de la península y ha dejado a su paso imágenes sobrecogedoras como la del agónico rescate a una mujer en A Coruña.

La mujer era arrastrada mar adentro por una ola y solo la rápida reacción de los vecinos impidió un fatal desenlace.

En las imágenes, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, se observan los angustiosos minutos en los que la mujer es incapaz de salir del agua, hasta que un grupo de personas forman una cadena humana y logran llegar hasta ella y sacarla.

Ya en la arena, la mujer estaba tan agotada que era incapaz de andar, de manera que sus rescatadores tuvieron que arrastrarla por la arena hasta un lugar seguro.

Joanna Ivars recuerda que cuando hay temporal "la gente no debe acercarse al mar", porque "son olas que vienen por distinta dirección, te pueden arrastrar, el mar lleva mucha energía y puedes acabar ahogándote, pero además en la orilla".

Olas de hasta nueve metros

El temporal de este fin de semana en el Cantábrico ha dejado impresionantes olas de hasta nueve metros de altura, con los respectivos sustos para los que se acercaban demasiado e incluso lunas rotas en algún coche de policía que intentaba controlar la situación.

Esto tenía que ver con los dos frentes de las dos borrascas de gran impacto que entraron en Reino Unido y Francia, pero también alcanzaron la zona norte de la península.

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