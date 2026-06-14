Yolanda Díaz estaría valorando presentar su candidatura para presidir la OIT a petición de los sindicatos

Los detalles Según informa 'El Confidencial', la ministra de Trabajo habría recibido ya la propuesta y valora ser quien supla a Gilbert Houngbo, actual director general.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, está considerando presentar su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según informa 'El Confidencial'. La propuesta ha surgido de los sindicatos, y Díaz evalúa si puede obtener el apoyo necesario, especialmente ante la posible oposición de EE.UU. y algunos países europeos con gobiernos conservadores. La OIT enfrenta una crisis financiera, lo que ha llevado al actual director, Gilbert Houngbo, a proponer recortes. Díaz ha mantenido reuniones con ministros y sindicatos de varios países para discutir la situación. La votación para elegir al nuevo director general será en noviembre.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, estaría estudiando presentar su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, agencia perteneciente a las Naciones Unidas. Así informan de ello en 'El Confidencial', que cuentan que son los sindicatos los que han realizado tal propuesta y ahora se encuentra considerando si podría o no lograr los apoyos suficientes.

Aunque el mandato de Gilbert Houngbo, actual director general, vence en 2027, la votación para elegir a su sucesor es en noviembre. El plazo para presentar candidaturas acaba el 31 de agosto, por lo que la cuenta atrás ha comenzado.

Díaz, dice el medio, ha compartido ya con varios países la situación de la OIT, con algunos gobiernos, sobre todo el de EEUU, sin financiar ya al organismo.

Lo de tener los votos necesarios es una ardua tarea, más si cabe si se encuentra con la oposición de EEUU o de algunos países europeos con gobiernos conservadores.

En ese sentido, 'El Confidencial' indica citando a cuatro fuentes que ya se han producido contactos para que la actual ministra de Trabajo presente su candidatura.

La OIT está en una importante crisis financiera, algo que ha llevado a Houngbo a proponer una reforma para recortar presupuesto, proyectos y acercar posturas con Donald Trump.

Ante esto, las organizaciones sindicales de Europa se están movilizando para que el próximo director general defienda los principios históricos de la OIT y presionar a los gobiernos que no cumplen con sus cuotas.

Díaz, que realizó un viaje de dos días a Ginebra, se reunión con ministros y delegaciones de países como Sudáfrica, Canadá, Chile, Brasil y México. También con la Federación Nacional de Sindicatos de China y con la Confederación Sindical Internacional.

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