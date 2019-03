Wert: "Todo universitario disfruta de una cierta beca"

El ministro de Educación y Cultura insiste: "no ha descendido la matriculación". Para Wert, la subida de las tasas universitarias no ha provocado menos matriculaciones, aunque en comunidades como Cataluña hayan subido un 66%. Muchos alumnos han denunciado que no pueden pagar sus estudios.

El ministro Wert, en una visión muy particular, justifica además que todos los estudiantes universitarios disfrutan de una fabulosa beca del Estado. "Todo estudiante universitario, al sufragar las administraciones educativas una parte muy importante del coste de la universidad, disfruta de una cierta beca".