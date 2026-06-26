Volkswagen, entre planes de ahorro y recortes: reducirá hasta 100.000 empleos en todo el mundo

Los detalles Los planes forman parte de los nuevos objetivos establecidos para 2030 que la junta directiva de la compañía discutió este miércoles, pero el 9 de julio debatirá sobre ello el consejo de supervisión del grupo automovilístico.

Volkswagen planea intensificar sus medidas de ahorro, considerando la posibilidad de reducir hasta 100.000 empleos a nivel mundial, el doble de lo previamente anunciado, según la revista 'Manager Magazin'. Además, podrían cerrarse cuatro fábricas en Alemania, incluyendo tres de la marca Volkswagen y una de Audi. Estos planes están alineados con los nuevos objetivos para 2030 que discutió la junta directiva, y serán debatidos por el consejo de supervisión el 9 de julio. Hasta ahora, Volkswagen había anunciado el recorte de 50.000 empleos en Alemania, con un acuerdo de garantía de empleo hasta 2030 en sus fábricas alemanas.

El grupo automovilístico alemán Volkswagen quiere intensificar sus planes de ahorro y podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de los que ha anunciado hasta ahora, informa este viernes la revista 'Manager Magazin'.

Cuatro fábricas del grupo Volkswagen en Alemania podrían cerrarse, añade 'Manager Magazin' y cita a una fuente conocedora de la situación. Las acciones del grupo Volkswagen, al que pertenecen otras marcas como Audi, Porsche, Seat, Cupra y Skoda, subían un 0,4%, hasta 77,64 euros, dos horas después de la apertura de la negociación en la Bolsa de Fráncfort.

Los planes forman parte de los nuevos objetivos establecidos para 2030 que la junta directiva de la compañía discutió este miércoles, pero el 9 de julio debatirá sobre ello el consejo de supervisión del grupo automovilístico. Las fábricas afectadas por un posible cierre a medio plazo son tres de la marca Volkswagen (Hannover, Zwickau y Emden), y la de Audi en Neckarsulm.

El grupo Volkswagen había anunciado hasta ahora el recorte de 50.000 empleos en Alemania hasta 2030, de ellos 35.000 en la marca VW, y acordó con el sindicato IG Metall garantía de empleo, como mínimo, hasta 2030 en las fábricas alemanas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido