Varufakis afirma que rechazo del Eurogrupo dañará "de forma permente" a la eurozona

El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varufakis, ha asegurado que el Gobierno de Alexis Tsipras aplicará las propuestas de sus acreedores si vence el sí en el referéndum anunciado para el 5 de julio y que, si éstas se mejoran, hará campaña a favor de aceptarlas. "Nuestro Gobierno se ha comprometido a aplicar el veredicto del pueblo griego. Si el pueblo griego quiere que firmemos, lo haremos, incluso si eso significa un cambio de Gobierno o algún otro tipo de configuración", ha dicho Varufakis en una rueda de prensa celebrada durante un receso del Eurogrupo.

El ministro, que no participará en la segunda sesión del Eurogrupo, recalcó su "compromiso", así como el del jefe del Gobierno y del resto del equipo negociador griego, sobre que "el pueblo griego será el soberano", de modo que "si nos dicen que firmemos, firmaremos, cueste lo que cueste", ha afirmado. Varufakis aseguró que la pregunta que se planteará a los griegos en la consulta es "si quieren que el Gobierno firme el acuerdo o no". Ha dicho que el Ejecutivo heleno cambiaría de opinión y recomendaría votar "sí" en el caso de que la propuesta se mejorase en los próximos días.

"Ante nuestra determinación para ampliar al máximo las oportunidades de (lograr) un acuerdo, dejamos esto bastante abierto y la pregunta que estamos planteando a los griegos es: ¿Cree que debemos firmar la propuesta de las instituciones?", ha asegurado Varufakis. "No hay ambigüedad aquí, es bastante directo, pediremos decir que sí o no a esta propuesta y lo que hacemos ahora como demócratas es preguntar a los griegos si debemos decir sí o no", ha apuntado.

El ministro heleno también lamentó que el rechazo del Eurogrupo a las peticiones de su país de prorrogar el rescate que expira el próximo martes por unos "pocos días, un par de semanas" va a representar "un fracaso permanente para la credibilidad del Eurogrupo, será un daño permanente". "Cualquiera que diga que este referéndum es sobre el euro, está imponiendo una interpretación que choca con una realidad clara como el agua: que no es sobre el euro y que nunca podría ser sobre el euro", asevera el ministro.

Ha alegado que, al no haber provisiones para la salida de un país del euro en la legislación comunitaria, una consulta sobre "el euro o una salida (del euro), violaría los tratados fundamentales de la Unión Europea". Varufakis afirmó que ha explicado a sus socios las propuestas planteadas por las instituciones, que Atenas ha rechazado, no iban a "eliminar" el temor a que el país saliera del euro en los próximos meses. "Nada en el paquete iba a eliminar el miedo a un grexit", aseguró Varufakis en una rueda de prensa