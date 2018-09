Los trabajadores de Ryanair anuncian una nueva huelga a nivel europeo a finales de septiembre

El personal de la aerolínea de bajo coste Ryanair secundará una huelga la última semana de septiembre a nivel europeo, una convocatoria a la que están llamados a sumarse los trabajadores de Italia, Alemania, Irlanda, Suecia, Holanda, Bélgica, Portugal y España.

Esta es la decisión que han tomado los representantes de los trabajadores de estos países tras la reunión que han mantenido en Roma, informan los sindicatos italianos Filt Cgil y Uiltrasporti en un comunicado. El responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias, ha señalado en una nota que la fecha exacta no se ha decidido aún porque los sindicatos de los diferentes países tienen que "armonizar las distintas legislaciones para encontrar el día" en el que todos puedan coincidir.

La fecha de la huelga, no obstante, "se conocerá antes del 13 de septiembre, fecha límite de convocatoria para algunos de los países", ha proseguido. Este paro tendrá lugar en protesta por los "graves inconvenientes" que la aerolínea está causando "a todo el personal europeo, impidiendo la libertad sindical de sus empleados, no reconociendo los derechos salariales y asistenciales y utilizando al personal de vuelo reclutado por agencias de administración extranjeras", indican las fuentes en el comunicado oficial.

Esta situación, añaden, está "causando competencia desleal salarial y una jungla de reglas que no son admisibles en la Unión Europea". Por ello, Filt Cgil y Uiltrasporti piden el reconocimiento de las peticiones legítimas del personal de Ryanair y un convenio colectivo digno, que reconozca los derechos de los trabajadores.

El responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo argumentó que estos paros por parte de la plantilla de Ryanair se producirán después de que la compañía haya ignorado, tras meses de negociaciones y reuniones, la ley laboral de cada país en el que opera.

"Por el contrario, ha seguido con la política de hostigamiento a la plantilla que ha sido su sello por décadas en el trato a los trabajadores", ha valorado. Ha criticado además que la aerolínea haya enviado recientemente a los trabajadores una serie "de cartas intimidatorias por haber ejercido el derecho a la huelga y amenazas de no cobrar un plus de asistencia por lo que ha sido el ejercicio de huelga y no una falta justificada".

Por último, ha reconocido que estas nuevas movilizaciones generan contratiempos a los viajeros, pero justificó que "es necesario cortar el problema de raíz para que en el futuro la compañía cumpla con la legislación para trabajadores y usuarios".