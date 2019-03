Los trabajadores de Navantia salen a la calle en Ferrol en defensa de sus empleos

Los comités de empresa de Navantia Ferrol y Fene han convocado una manifestación comarcal para defender el empleo en el sector naval de la comarca y "desarmar la argumentación del Partido Popular que le está dando la espalda a Ferrolterra". La manifestación está convocada bajo el lema 'Defender el naval es defender la comarca, veto no, dique sí, carga de trabajo ya'.

Con esta movilización, los trabajadores denunciarán que "el Gobierno del PP en Madrid y en Santiago tiene todos los deberes por hacer", tanto en la carga de trabajo, porque "el flotel de Pemex es insuficiente", como en los compromisos adquiridos de construcción del dique flotante y de encargo de un nuevo buque. Así lo ha asegurado el portavoz del Comité de Navantia Ferrol, Ignacio Naveiras, que ha pedido el apoyo ciudadano a la protesta porque cree que "la presión social tiene resultados positivos".

Entre las reclamaciones de los trabajadores figura el levantamiento del veto europeo a la construcción naval civil en Navantia Fene. El presidente de la empresa, al que Naveiras calificó de "títere en manos de la Sepi y del Ministerio de Hacienda", informó en Ferrol a los sindicatos que debido al veto Fene no participará en 2014 en la construcción del flotel para Pemex y no tendrá ninguna ocupación.

Ante esta situación, Naveiras ha denunciado la "actitud pasiva de Navantia y el PP" en torno al veto y ha señalado que "no valen escudos en los que esconderse porque el Partido Popular está completamente desaparecido" y el Gobierno no se ha pronunciado sobre su postura para que la prohibición europea no tenga continuidad.

Los comités de Navantia Ferrol y Fene también insistirán en su demanda de construcción de un dique flotante. Naveiras ha recordado que "en su día el PP trasladó que defendía de forma incondicional" esta infraestructura, pero que en cambio ahora parece que fuese "algo superfluo", en especial, tras las afirmaciones en el Congreso de los Diputados de la diputada Tristana Moraleja. "La representante del PP llega a calificar prácticamente de milonga la cuestión del dique", añadió.