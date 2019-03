La subida de las tasas universitarias manda a los estudiantes a la Formación Profesional

Jorge Gómez estudió 5 años de Ingeniería de Caminos, hasta que la subida de las tasas universitarias le obligó a abandonar la carrera y pasarse a la Formación Profesional. Jorge asegura a laSexta Noticias que “pasé de pagar entre 1.000 y 1500 euros con dobles y triples matrículas a pagar 5.000 euros si aprobaba todas las asignaturas”

Por una sola asignatura Jorge llegó a pagar casi 1.800 euros, un precio que ni su familia ni él podían permitirse. “No es sólo el gasto de matrícula, también es el gasto de libros, de transporte y la manutención”, afirma.

En la actualidad, una Universidad pública española cuesta de media 1.105 euros al año, pero puede llegar a los 2.000 euros en Cataluña o 1.500 euros en Madrid. La alternativa para muchos es la Formación Profesional, con un precio máximo de 400 euros al año.

Por eso Ainhoa Serrano lo vio claro cuando sus padres se quedaron sin trabajo: “Mis dos padres están en el paro, mi hermano no está estudiando ni trabajando y yo estoy sacándome la FP porque no pude la carrera y es muy frustrante para todo el mundo abandonar la Universidad o que te obliguen a no poder hacer absolutamente nada”

Como ellos, miles de estudiantes han cambiado la universidad por un ciclo formativo desde el inicio de la crisis. Sólo este año, la Universidad ha perdido 19.000 estudiantes.

María José Jaime, profesora en el ciclo formativo de Formación Profesional en el IES Sierra Bermeja, explica que: “Hay mucha más demanda y la prueba está en que no tenemos plazas”. Todos coinciden: pasar por un campus ya no está al alcance de cualquiera.