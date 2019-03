Sólo tributarán a Hacienda las indemnizaciones por despido superiores a 180.000 euros

EL MINISTRO MONTORO DA UN PASO ATRÁS

Cristóbal Montoro ha anunciado que los trabajadores despedidos no pagarán por su indemnización a Hacienda si ésta es inferior a los 180.000 euros. La propuesta inicial de Hacienda era que se tributase a partir de los 2.000 euros por año trabajado, una medida que no gustó ni a los sindicatos ni a la patronal, a pesar de que Hacienda sostenía que el 80% de los trabajadores no debería pagar.