Los sindicatos denuncian la falta de limpieza en el hospital La Fe de Valencia

La Conselleria de Sanidad niega que los montones de basura con restos orgánicos en su interior se estén acumulando en su hospital.

Aseguran que cumplen con un procedimiento exhaustivo para la gestión de estos residuos. "Los residuos del Grupo III (correspondientes a residuos de riesgo y orgánicos) siempre son trasladados en contenedores herméticos imposibilitando que puedan salir de ellos líquidos o cualquier otra sustancia", así reza el comunicado oficial del hospital



Pero los trabajadores responden con imágenes, aseguran que las bolsas de basura se acumulan restos de operaciones y jeringuillas con sangre. Francisco López, Responsable sindical de USO-CV en La Fe, asegura que "se han visto restos orgánicos que deberían ir en contenedores para residuos infecciosos que son sellados y luego incinerados".



Bolsas que sueltan líquidos y que se van impregnando en los zuecos del personal y las ruedas de los carros, contaminando todo a su paso. El personal de limpieza asegura que no da basto. Han pasado de 420 trabajadores a menos de 200. "No puedo llevar 25 altos o dos torres de consulta con menos personal".



Y a esto se suma que el tubo neumático que se construyó específicamente para evacuar estos desechos no funciona. La Conselleria de Sanidad lo reconoce pero aseguran que están trabajando para ponerlo en marcha cuanto antes. "Si en un hospital de referencia pones un tubo neumático luego te tienes que asegurar que va a funcionar".