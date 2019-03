El Ramón y Cajal quiere cobrar 1.700 euros a una paciente rumana

Una noche en urgencias cuesta más de 1.700 euros. Esa es la factura que el Hospital Ramón y Cajal de Madrid le ha hecho llegar a una ciudadana rumana que no disponía de tarjeta sanitaria. Como comunitaria le corresponde tener cobertura. El hospital asegura que actúa conforme a la ley.

Pero el caso de Mónica no es equiparable al de otros inmigrantes excluidos del sistema sanitario porque es rumana y por tanto ciudadana comunitaria con condición de asegurada en nuestro país. El hospital asegura que actúan conforme a la ley.

"Estaba muy mal y me fui de urgencias. Me he ido para que me dieran un antibiótico y al final me dijeron que tenían que operarme", cuenta Mónica, que a la semana recibió una sorpresa en forma de factura.

La Seguridad Social le había negado la tarjeta sanitaria sólo un año antes. Pero su caso es especial, porque Rumanía pertenece a la Unión Europea y, por tanto, sus ciudadanos sí tienen derecho a la sanidad gratuita en España.

Acudió a Médicos del Mundo y, gracias a ellos, tiene su tarjeta y su caso está en manos de los tribunales. El hospital Ramón y Cajal no ha querido dar explicaciones a laSexta sobre este caso, pero aseguran que la cobertura de la tarjeta no tiene carácter retroactivo y que están actuando conforme a la ley.