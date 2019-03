Rajoy: "Me hubiera gustado que quienes ofrecen acuerdo me hubieran apoyado en algunas cosas"

Rajoy ha pronunciado estas palabras en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy junto al primer ministro italiano, Enrico Letta, tras la reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa, al ser preguntado por el Plan de reactivación económica para combatir la crisis presentado por el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El jefe del Gobierno ha defendido sus propuestas económicas aprobadas en Consejo de Ministros el pasado día 26 -el programa de estabilidad y el plan nacional de reformas- y ha subrayado la importancia de seguir reduciendo el déficit público ya que "sin consolidación fiscal es imposible el crecimiento y el empleo", ha dicho.

Ha recordado que esa reducción del déficit se hará "de manera más razonable" ya que hay dos años más por delante para cumplir con el objetivo y ha añadido que hay que seguir haciendo también reformas estructurales pero con cambios también a nivel de la UE. "Me hubiera gustado que quienes ofrecen acuerdo me hubieran apoyado en alguna cosa", ha dicho Rajoy, citando la estabilidad presupuestaria, la reestructuración del sistema financiero, la reforma laboral o los desahucios, entre otros temas.

Sin citar a Rubalcaba, ha opinado que "hay ahora una magnífica oportunidad" para expresar ese apoyo porque vuelve a haber una serie de reformas estructurales, como la administración local, la sostenibilidad de las pensiones o la unidad de mercado. "Hay una magnífica oportunidad para que se apoye al Gobierno, llegar al entendimiento y yo como siempre ha sido mi forma habitual de comportarme, estoy dispuesto a escuchar a quien quiera", ha destacado Rajoy.

Y ha apostillado: "Lo único que no se puede hacer es volver a las políticas que nos han traído hasta aquí. No es buena política, no debemos hacerlo en el futuro". Preguntado por las informaciones que apuntan a que el rey Juan Carlos le ha pedido a él y a Rubalcaba un pacto, Rajoy se ha remitido a las precisiones realizadas por Zarzuela.

No obstante, ha señalado que ahora en el Gobierno y antes en la oposición siempre ha encontrado en el Monarca "preocupación por los problemas de España y disposición a colaborar en todo lo que sea necesario para abordarlos". "El Rey ha sabido llenar de contenido y buenos oficios el papel que le ha tocado desempeñar", ha añadido.