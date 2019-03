Rajoy anuncia un plan de 6.300 millones para activar economía y una bajada del Impuesto Sociedades

El plan en favor de la competitividad será aprobado el próximo viernes por el Consejo de Ministros, incluirá una serie de medidas que entrarán en vigor en el segundo semestre de este año y desarrolla una parte del Programa Nacional de Reformas de 2014 presentado por el Gobierno a Bruselas. De la inversión total de 6.300 millones, 2.670 millones provendrán de la iniciativa privada y 3.630 millones del sector público sin que suponga un aumento del gasto. Entre las medidas, habrá ayudas por importe de 750 millones para la reindustrialización y una línea del Instituto de Crédito Oficial denominada Innovación Fondo Tecnológico dotada con 325 millones. España, además, contribuirá con 800 millones de euros en la iniciativa PYME de la Unión Europea, que tiene como objetivo aumentar el volumen de créditos a pymes, incorporando recursos conjuntos de los fondos europeos y del Banco Europeo de Inversiones. Otro de los instrumentos es la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con una dotación de hasta 350 millones de euros anuales y cofinanciado con fondos europeos. P

ara impulsar el sector automovilístico, Rajoy ha anunciado la renovación del plan PIVE y la puesta en marcha el plan PIMA Aire 4 para automóviles comerciales, así como un programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y un plan de renovación de la flota de vehículos pesados.

El presidente del Gobierno ha anunciado que la reforma fiscal que se aprobará en junio incluirá una rebaja del tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 30 al 25 por ciento y que se aplicará en dos fases, la primera de ellas ya en 2015.

También ha adelantado que el Gobierno creará una reserva de capitalización empresarial, que permitirá que no tribute la parte del beneficio que se destine a reservas con carácter indisponible, sin que ello exija invertir en activos de la propia empresa. No habrá subida del IVA en la reforma tributaria, ha garantizado el jefe del Ejecutivo.

Antes del verano habrá otra medida anunciada por Rajoy, un plan de empleo que incluirá la estrategia española de activación 2014-2016, que será coordinada con las comunidades autónomas y que incluirá la modernización de los servicios públicos de empleo. También recogerá la plena implementación del acuerdo marco para la colaboración de empresas de colocación privadas en la intermediación laboral y la puesta en marcha del portal único de empleo y autoempleo. El plan incluirá asimismo la reforma del sistema de formación para el empleo y el programa de implantación de la denominada garantía juvenil.

Al anunciar este plan, Rajoy ha recordado que el próximo martes se conocerán los datos del paro correspondientes a mayo y ha avanzado que serán favorables y "desconocidos en mucho tiempo", al tiempo que ha augurado que esa tendencia se mantendrá en los próximos meses. Para Rajoy, no se podrá dar por superada la crisis hasta que no se reduzca notablemente la cifra de desempleados, aunque ha insistido en destacar la visión optimista de la economía porque ya tiene un "color" distinto, y ha pedido que no se haga exclusivamente un discurso "cenizo".