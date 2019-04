La trampa del IRPH, la alternativa al Euribor que ha costado 20.000 euros más a cientos de familas en sus hipotecas

Un bufete de abogados recibe cada día más consultas sobre el IRPH. El IRPH es el índice de referencia con el que más de 1.300.000 españoles firmaron su hipoteca. No es ilegal pero, si el banco no informó a sus clientes correctamente, se puede denunciar como cláusula abusiva.

"Al igual que las cláusulas suelo, el IRPH no es ilegal en sí. Lo que tenemos que analizar es si este índice de referencia es abusivo o no", explica Macarena García, abogada en 'Navas & Cusi Abogados'.

Mientras el Euribor bajaba, el IRPH subía, y los pagos de estas hipotecas se han incrementado de media unos 2.000 euros anuales. Los clientes podrían denunciar al banco por no informarles adecuadamente, tal y como asegura el economista Julio Rodríguez.

Muchos afectados, como Esther, aseguran que sus bancos le impusieron el IRPH sin consultar con ellos otras opciones como el Euribor. "Se suponía que tenían que haberme dado comparativas y no se me dio, no se me explicó", argumenta la afectada.

Si desconocen el tipo de índice de su hipoteca busquen estas palabras en las condiciones de su préstamo: "Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años". Sí encuentra estas palabras, usted tiene el índice IRPH. Si se demuestra que el banco no le informó como debía, el cliente podría recuperar todo lo que pagó de más por un índice que nunca eligió.